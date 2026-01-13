Atlikę kratą vyro namuose pareigūnai įžengė į tikrą siaubo filmą: feisbuke – kapuose rastas „lobis“

J. Gerlachas buvo sulaikytas nešinas laužtuvu ir maišu, kuriame pareigūnai rado dviejų mažų vaikų mumifikuotus palaikus, tris kaukoles bei kitų kaulų.
Vyras tyrėjams pasakė paėmęs apie 30 žmonių palaikų ir parodė kapus, kuriuos apiplėšė.
Vėliau kratos metu jo namuose buvo rasta daugiau nei 100 žmonių kaukolių, kaulų, mumifikuotų rankų ir pėdų, du yrantys liemenys bei kitos skeleto dalys.
„Detektyvai įžengė į tikrą siaubo filmą“, – sakė Delavero apygardos prokuroras Tanneris Rouse'as.
Pareigūnų teigimu, dauguma kaulų buvo rūsyje, taip pat buvo rasti papuošalai, kurie, kaip manoma, susiję su kapų apiplėšimais.
Vienu atveju prie skeleto vis dar buvo pritvirtintas širdies stimuliatorius.
Pareigūnai taip pat tiria feisbuko grupę „Žmonių kaulų ir kaukolių pardavimo grupė“, kurioje J. Gerlachas buvo pažymėtas ir nufotografuotas laikantis kaukolę.
Anot „Courthouse News Service“, panaši paskyra buvo rasta ir instagrame, kurioje šmėžavo keletas tų pačių J. Gerlacho nuotraukų ir daugiau nei 100 kaukolių nuotraukų.
Žmonių kaukolės pavaizduotos su užrašais, rodančiais, kad kaulai galimai buvo parduodami.
J. Gerlachui buvo pateikta daugiau nei 500 kaltinimų, įskaitant lavono išniekinimą, neteisėtą įsibrovimą, vagystę ir kt.
