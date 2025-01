Žinomos lietuvės pasakoja apie „apokalipsę“ Los Andžele: situaciją blogina vienas dalykas

„Iš tikrųjų, dabartinė situacija atrodo kaip neeilinis įvykis. Los Andželas dega iš visų pusių, o liepsnos pasiekė net miestą. Tai išties baisu. Pamatėme, kad netoli Santa Monikos kilo gaisras. Mes buvome nuvykę į baseiną Holivude, tačiau jį uždarė, nes pradėjo kristi pelenai. Mes dar nesupratome, kas vyksta, bet išėję į terasą pamatėme liepsnas. Žmonės kalbėjo, kad galbūt dega oro uostas, gal Beverly Hillsas arba miškai. Niekas tiksliai nežinojo, kur prasidėjo gaisras, tačiau jis labai greitai išplito, realiai per pusdienį. Gyvename už 15–20 min. nuo Santa Monikos ir pagrindinių gaisrų. Iš pradžių viskas atrodė ne taip baisu, nes gaisrai Los Andžele nėra retas reiškinys. Tačiau dėl saugumo baseinas buvo uždarytas, nors mums pasakė, kad galime grįžti kitą dieną arba atgauti pinigus už apsilankymą. Tai tos nuotaikos nebuvo tokios, kad įsiliepsnos taip smarkiai“, – pasakojo M. Linkytė ir V. Tamulionytė.

Padėtis Los Andžele vis dar labai prasta. Dėl didelės oro taršos žmonėms draudžiama eiti į lauką. Merginos nusprendė evakuotis – jos automobiliu išvyko į Arizoną, nutolusią nuo degančio miesto beveik 700 km.

„Kadangi gyvename name, kur sandariai neužsidaro langai, nusprendėme nekvėpuoti tom smalkėm ir išvykti. Nes oras buvo tirštas, kėlė galvos skausmus. Tai mes savarankiškai nusprendėme patraukti į Arizoną, kol situacija stabilizuosis“, – kalbėjo V. Tamulionytė.

Los Andžele ne vienerius metus gyvenanti socialinių tinklų žvaigždė N. Laurinavičius neslepia, kad situacija primena tikrą pragarą.

„Taip, iš tikrųjų, mes jau kelias dienas žinojome, kad pas mus prasidėjo gaisrai, bet visiškai nesitikėjome, kad jie pasieks mus. Mes gyvename populiariam miestelyje, kur yra daug žmonių, restoranų, kavinių, o ne gamtoje, kaip, pavyzdžiui, Malibu ar Palisades, kur prasidėjo gaisrai. Nesitikėjom, kad iki mūsų viskas gali ateiti. Ir taip gavosi, kad mano vyras man parašė, kad gaisras prasidėjo Holivudo kalvose, prie kurių mes gyvename. Nežinome, kaip jis kilo, bet per kelias minutes mažas dūmų debesis virto dideliu gaisru. Mačiau, kaip atskrido 15 sraigtasparnių, kurie bandė kovoti su ugnimi. Jie atrodė mažiukai, pagal tai, kokios didelės liepsnos buvo“, – išgyvenimais dalijosi N. Laurinavičius.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Situaciją dar labiau blogina uraganinis vėjas. Žmonės baiminasi, kad valdžia daro nepakankamai ir kritikuoja jos veiksmus.

„Šiaip tai labai baisu. Matėm žmones su respiratoriais, su lagaminais bėgančius gatvėmis. Pastarosiomis dienomis vėjo greitis siekė 85–100 km/val., mieste išvartyti medžiai, uždaryti keliai, daug policijos. Visa tai sukuria apokaliptinį vaizdą – dega įvairios miesto vietos, ore tvyro dūmai, visur pilna šakų ir nuolaužų, žmonės vaikšto su kaukėmis ir rankose neša lagaminus“, – teigė V. Tamulionytė.

„Kalifornijos gamta yra labai sausa – jau aštuonis mėnesius beveik nelyja. Vandens rezervuarai nėra papildyti, o sausra tik didina gaisrų riziką. Daugelis žmonių kaltina mūsų lyderius. Tokioj rizikos zonoj reikėtų atlikti profesionalų gamtos deginimą, kur paruoši savo gamtą, atnaujini ją, tačiau šis procesas Los Andžele nevykdomas dėl nesutarimų su gamtosaugininkais ir kitų priežasčių. Uraganinis vėjas taip pat labai pablogino situaciją. Šį kartą stipriausi vėjai fiksuoti prie vandens, kur ir prasidėjo gaisrai. Vietiniai žmonės jaučiasi nusivylę ir pyksta ant Los Andželo merės, kuri užtruko kelias dienas grįžti iš Afrikos. Ji buvo išvykusi pasveikinti pirmosios Afrikos viceprezidentės. Be to, yra kalbama, kad prieš kelias savaites merė sumažino ugniagesių biudžetą. Tai nors biudžetas ir yra didelis, mūsų infrastruktūra labai prasta, naudojama sena įranga. Žmonės pikti ne todėl, kad niekas nežinojo apie gaisrų riziką, bet todėl, kad situacija nebuvo suvaldyta taip, kaip galėjo būti. Kalifornija yra viena iš brangiausių valstijų, surenka labai daug mokesčių ir pas mus neužtenka vandens. Verslininkai ir žiniasklaida pasakojo, kad visi vandens rezervuarai buvo išnaudoti per vieną dieną“, – apie situaciją Kalifornijoje pasakojo N. Laurinavičius.

Visa tai sukuria apokaliptinį vaizdą – dega įvairios miesto vietos, ore tvyro dūmai, visur pilna šakų ir nuolaužų, žmonės vaikšto su kaukėmis ir rankose neša lagaminus.

Nors Los Andželas yra pripratęs prie gaisrų, šis gaisras laikomas istoriniu dėl savo masto. Per jį antrajame pagal dydį JAV mieste sudegė iki 12 tūkst. pastatų, o apie 400 tūkst. žmonių buvo priversti palikti savo namus. Gaisrai pareikalavo mažiausiai 24 gyvybių, o žala ir ekonominiai nuostoliai gali siekti 150 mlrd. dolerių.

„Tam tikrose teritorijose padėtis buvo tokia kritinė, kad kai kuriems žmonėms tiesiog liepta palikti savo automobilių raktelius ir trauktis. Buldozeriai tiesiog stumdė automobilius nuo kelio, kad ugniagesių transportas galėtų pravažiuoti. Tai buvo šokiruojantis vaizdas. Lietuvoje niekada nesame patyrę nieko panašaus, todėl tai atrodo labai baugiai ir basiai“, – sakė M. Linkytė.

„Bet iš to ką kalba televizija ir žiniasklaida, kad šis gaisras yra istorinis – tokio masto gaisro Los Andžele dar nebuvo“, – pridūrė V. Tamulionytė.

„Žinome, kad gyvename rizikos zonoje, bet mūsų valdžia nesukontroliavo situacijos taip, kaip galėjo, ir dabar turime tuos šešis gaisrus“, – teigė N. Laurinavičius.