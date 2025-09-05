Atostogos, virtusios košmaru: po 20 metų – netikėtas posūkis dingusio studento byloje

S. Cookas dingo Graikijos saloje Kretoje per savo pirmąją kelionę į užsienį be tėvų 2005 m. Dabar, po 20 metų, policija suėmė įtariamąjį dėl 20-mečio Liverpulio universiteto studento iš Sandbacho mirties, praneša BBC.
50-metis velionio brolis Chrisas Cookas BBC teigė, kad jo šeima sužinojo apie areštą šiais metais, netrukus po 20-ųjų S. Cooko mirties metinių, kurios buvo rugsėjo 1 d.
Jis ir jo šeima nežino, ko tikėtis, kai pagaliau kažkas buvo sulaikytas. „Gali būti teisinės prasmės teisingumas, kai kažkas yra pripažintas nekaltu arba kaltu“, – brolis pasakojo BBC. „Tačiau nemanau, kad kas nors gali atlyginti ir kompensuoti viską, kas nutiko mums kaip šeimai, ir ką patyrėme per pastaruosius 20 metų.“
Paskutinės atostogos
Pirmąją atostogų naktį jis ir jo draugai vaikščiojo po barus, teigiama BBC. Paskutinį kartą jis buvo matytas vienas išeinantis iš baro ir klausiantis turistų kelio atgal į viešbutį, pasak „The Guardian“, pranešė policija.
2017 m. vietos darbuotojai rado jo skeletą valydami šulinio dugną Kretoje, Malijoje. Šulinyje taip pat buvo rastas vienkartinis fotoaparatas ir diržas. Neaišku, ar šie daiktai yra siejami su vyro mirtimi.
Cheshire'o policija pranešė, kad žino apie „įvykius“ S. Cooko byloje, įskaitant tai, kad buvo pateiktas kaltinimas dėl žmogžudystės, praneša BBC.
Graikijos teisėjas perdavė bylą Herakliono prisiekusiųjų teismui, kuriame posėdis numatytas spalio 21 d.
Naujausi komentarai