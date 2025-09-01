 Autoavarijoje sužalotas buvęs Niujorko meras

2025-09-01 09:37
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Autoavarijoje sužalotas buvęs Niujorko meras Rudy‘s Giulianis, tinkle „X“ pranešė jo atstovas. 81-erių buvęs JAV prezidento Donaldo Trumpo advokatas nuvežtas į ligoninę. Jam diagnozuotas krūtinės slankstelių lūžis, pjautinės žaizdos, rankos ir blauzdos sužalojimai bei sumušimai.

Autoavarijoje sužalotas buvęs Niujorko meras / Scanpix nuotr.

R. Giulianis į avariją pateko greitkelyje JAV Naujojo Hempšyro valstijoje.

Pasak atstovo, nelaimė įvyko šeštadienio vakarą (vietos laiku), kai viena moteris, tapusi šeiminio smurto auka, kelkraštyje paprašė R. Giuliano sustoti. Buvęs meras padėjo jai ir iškvietė tarnybas. Po to į R. Giulianio automobilį greitkelyje dideliu greičiu rėžėsi kitas automobilis. Tai esą nebuvo tyčinė ataka.

R. Giulianis nuo 1994 m. iki 2001-ųjų pabaigos buvo Niujorko meras. Po D. Trumpo pralaimėjimo rinkimuose 2020 m. jis tvirtai rėmė respublikoną ir atkakliai kovojo prieš tariamą sukčiavimą per rinkimus, kurio įrodymų nebuvo.

