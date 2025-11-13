Per avariją Peru autobusui nusiritus į daubą žuvo 37 žmonės

Arekipoje įvykusi avarija yra viena didžiausių pastaraisiais metais šioje Pietų Amerikos šalyje, kurioje eismo nelaimės yra dažnos. Ji įvyko auštant Peru ir Čilę jungiančio greitkelio ruože. Aukų skaičius gali didėti, nes kai kurie žmonės per avariją buvo sunkiai sužeisti, sakė pareigūnai.
Dviaukštis bendrovės „Llamosas“ autobusas antradienio vakarą išvyko iš Čalos miesto Karavelio provincijoje ir važiavo į Arekipą, antrą pagal dydį Peru miestą. Juo važiavo daugiau nei 60 keleivių, įskaitant vaikus ir pagyvenusius žmones.
Vietos žiniasklaida, remdamasi ugniagesiais, pranešė, kad autobusas posūkyje kaktomuša susidūrė su pikapu ir nukrito į maždaug 200 metrų gylio daubą ir atsidūrė ant upės kranto.
Priešgaisrinės apsaugos atstovas Jackas Paezas sakė, kad uolėtas reljefas trukdo gelbėjimo darbams, juose dalyvavo apie 30 policijos pareigūnų ir ugniagesių.
Į įvykio vietą atvykęs kunigas meldėsi prie kūnų, suguldytų ant upės kranto, rodo prokuratūros paskelbtos nuotraukos. Prezidentas Jose Jeri socialiniame tinkle X pareiškė užuojautą nukentėjusiesiems.
Pasak policijos, išgyvenęs sunkvežimio vairuotojas buvo sulaikytas. Autobuso vairuotojas žuvo, pranešė transporto bendrovė „Llamosas“.
Mirtinos eismo nelaimės Peru yra dažnos dėl greičio viršijimo, vairavimo išgėrus, prastų kelių ir silpnos valdžios institucijų kontrolės. Šalis kalnuota ir tai taip pat pablogina vairavimo sąlygas. Pernai per avarijas Peru keliuose žuvo 3173 žmonės.
