Tragedija Brazilijoje: per autobuso avariją žuvo mažiausiai 15 žmonių

Pranešama, kad incidentas, per kurį mažiausiai 30 žmonių vežusio autobuso vairuotojas važiavo priešinga kryptimi, įvyko penktadienio vakarą Pernambuke.
Policijos išplatintame pareiškime teigiama, kad autobusas atsitrenkė į kelkraščio akmenis, tuomet pajudėjo tinkama kryptimi, tačiau vėliau atsitrenkęs į pylimą apvirto.
Per incidentą žuvo 11 moterų ir 4 vyrai, tačiau detalesnė informacija nebuvo pateikta.
Pasak policijos, autobuso vairuotojas patyrė lengvus sužalojimus, girtumas jam nebuvo nustatytas. Po įvykio jis buvo nuvežtas į policijos nuovadą, kur buvo apklaustas.
