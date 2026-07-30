 Bandydami kirsti Lamanšą žuvo keturi žmonės

Bandydami kirsti Lamanšą žuvo keturi žmonės

2026-07-30 15:01
BNS inf.

Keturi žmonės žuvo per du atskirus bandymus mažais laiveliais kirsti Lamanšo sąsiaurį, ketvirtadienį pranešė Prancūzijos pareigūnai.

<span>Bandydami kirsti Lamanšą žuvo keturi žmonės</span>
Bandydami kirsti Lamanšą žuvo keturi žmonės / Scanpix nuotr.

Trys žmonės buvo rasti netoli Diunkerko po to, kai apie 6 val. vietos laiku buvo pranešta apie laivą ir išsiųstos gelbėtojų komandos, nurodė Lamanšo ir Šiaurės jūros jūrų prefektūra. Šie žmonės buvo iškelti iš laivo ir atgabenti į krantą, kur buvo patvirtinta jų mirtis.

Per kitą incidentą vėlai trečiadienį prie Hardelo, Prancūzijos šiaurės vakarų pakrantėje, apvirto nedidelis laivas, pranešė Pa de Kalė prefektūra.

„Preliminariais duomenimis, žuvo vienas vyras, kuriam, kaip manoma, buvo 30–40 metų, o šeši žmonės, įskaitant vienų metų vaiką, patyrė nesunkių sužeidimų, jiems pagalbą suteikė greitosios pagalbos tarnybos“, – nurodė prefektūra.

Pradėtas tyrimas incidento priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
nelegali migracija
Lamanšo sąsiauris

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Guminėmis valtimis, Anglijos sąsiauriu, žmonės skersai neplaukioja.
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