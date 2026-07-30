Bandydami kirsti Lamanšą žuvo keturi žmonės

Trys žmonės buvo rasti netoli Diunkerko po to, kai apie 6 val. vietos laiku buvo pranešta apie laivą ir išsiųstos gelbėtojų komandos, nurodė Lamanšo ir Šiaurės jūros jūrų prefektūra. Šie žmonės buvo iškelti iš laivo ir atgabenti į krantą, kur buvo patvirtinta jų mirtis.
Per kitą incidentą vėlai trečiadienį prie Hardelo, Prancūzijos šiaurės vakarų pakrantėje, apvirto nedidelis laivas, pranešė Pa de Kalė prefektūra.
„Preliminariais duomenimis, žuvo vienas vyras, kuriam, kaip manoma, buvo 30–40 metų, o šeši žmonės, įskaitant vienų metų vaiką, patyrė nesunkių sužeidimų, jiems pagalbą suteikė greitosios pagalbos tarnybos“, – nurodė prefektūra.
Pradėtas tyrimas incidento priežasčiai nustatyti.
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