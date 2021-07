Belgijoje potvynio padaryta žala viršija 10 mlrd. eurų

„Potvynio padarytą žalą aiškinasi Valonijos (pietinio prancūzakalbio Belgijos regiono) vyriausybė, ji jau viršija 10 mlrd. eurų“, – pažymėjo kanalas.

Savaitės pradžioje Valonijos vyriausybė paskelbė, kad rengiamas skubus paramos regiono atkūrimui planas, kurio apimtis – 2 mlrd. eurų. 800 mln. eurų šiam planui bus pervesta iš kito Valonijos ekonomikos rėmimo plano, kuriuo siekiama gaivinti regioną po koronaviruso pandemijos. Regiono vyriausybė taip pat tikisi Europos Sąjungos pagalbos.

Oficialiais ketvirtadienio ryto duomenimis, Belgijoje per potvynį žuvo 32 žmonės, jie visi atpažinti, dar 18 gyventojų laikomi dingusiais be žinios. Sugriauta ir suniokota daugiau kaip 10 tūkst. namų, iki šiol apie 1,5 tūkst. namų tebėra be geriamojo vandens, 10,5 tūkst. namų – be elektros ir 10 tūkst. – be dujų.