Berlyne dėl įtariamo padegimo dešimtys tūkstančių žmonių liko be elektros

Pirminiai tyrimai rodo, kad elektros energijos tiekimas nutrūko dėl padegimo, kai miesto Johanistalio rajone buvo padegti du aukštos įtampos stulpai, antradienio rytą pranešė policijos atstovas.
Liepsnos buvo užgesintos, įvykio vietoje dirbo gaisro priežastį tirianti kriminalinė policija. Vėliau policija paskelbė, kad taikinio pasirinkimas ir veikimo būdas rodo, jog išpuolį įvykdė ekstremistai. Jų politinė pakraipa iš pradžių nebuvo aiški.
Nuo antradienio paryčių be elektros liko apie 43 tūkst. namų ūkių ir apie 3 000 įmonių penkiuose Berlyno rajonuose. Ugniagesių atstovas spaudai teigė, kad tiekimo atkūrimas gali užtrukti.
Ugniagesiai buvo pasiųsti į du slaugos namus, nemažai pacientų buvo perkelti į netoliese esančias ligonines. Policijos teigimu, gaisras rajone sutrikdė tramvajų eismą ir šviesoforus.
Avarinės tarnybos buvo įspėtos apie gaisrą 3 val. ryto, ugniagesiams prireikė maždaug valandos liepsnoms užgesinti. Jos pažeidė dviejų aukštų elektros stulpų Berlyno gatvėje storuosius kabelius.
Pirminiais duomenimis, kaltininkai panaudojo padegamąją medžiagą.
