Bondajaus paplūdimio Australijoje šaulys yra Indijos pilietis

S. Akramas ir jo sūnus Naveedas, kuris Australijos imigracijos įrašuose nurodomas kaip Australijos pilietis, sekmadienį per žydų Chanukos šventę Bondajaus paplūdimyje nušovė 15 ir sužeidė dar dešimtis žmonių.
„Sajidas Akramas yra kilęs iš Haidarabado Indijoje. Jis (...) emigravo į Australiją ieškodamas darbo, maždaug prieš 27 metus, 1998-ųjų lapkritį“, – sakoma Indijos pietinės Telanganos valstijos policijos pareiškime.
„Kaip rodo jo giminaičių Indijoje informacija, Sajido Akramo kontaktai su savo šeima Haidarabade pastaruosius 27 metus buvo riboti“, – sakoma pareiškime.
„Po to, kai emigravo į Australiją, jis Indijoje lankėsi šešis kartus, pirmiausia dėl priežasčių, susijusių su šeima, pavyzdžiui, nuosavybės reikalų ir pagyvenusių tėvų aplankymo. Kiek žinoma, jis nenuvyko į Indiją net mirus tėvui“, – nurodė Telanganos policija.
Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese'is sakė, kad tėvą ir sūnų, įvykdžiusius vienas didžiausių šaudynių per šalies istoriją, skatino džihadistų organizacijos „Islamo valstybė“ (IS) ideologija.
Pareigūnai sako, kad išpuoliu siekta skleisti paniką tarp Australijos žydų.
Pasak Telanganos policijos, ji neturi „jokių neigiamų įrašų“ apie S. Akramą prieš jo išvykimą iš Indijos.
„Šeimos nariai sakė nieko nežinoję apie jo radikalią mąstyseną ar veiklą, ar apie aplinkybes, nulėmusias jo radikalizaciją“, – sakoma pareiškime.
„Veiksniai, nulėmę Sajido Akramo ir jo sūnaus Naveedo radikalizaciją, atrodo nesusiję su Indija ar kokia nors vietine įtaka Telanganoje“, – priduriama jame.
