Įtariamas Bondajaus žudikas apkaltintas terorizmu ir penkiolika žmogžudysčių

„Policija teisme tvirtins, kad šis vyras savo veiksmais sukėlė mirtį, sunkius sužeidimus ir pavojų gyvybei, siekdamas propaguoti religinius užmojus ir sukelti baimę bendruomenėje“, – informavo Naujojo Pietų Velso valstijos policija.
„Pirmieji požymiai liudija teroristinį išpuolį, įkvėptą ISIS, kuri Australijoje įtraukta į teroristinių organizacijų sąrašą“, – pareiškime nurodė policija, pavartodama kitą grupuotės „Islamo valstybė“ pavadinimą.
Pareigūnai teigia, kad N. Akramas ir jo tėvas Sajidas Akramas sekmadienio vakarą paleido ugnį žydų festivalyje garsiajame Sidnėjaus Bondajaus paplūdimyje ir pražudė 15 žmonių, o dar keliasdešimt sužalojo. Tarp aukų yra 10-metė mergaitė, du Holokaustą išgyvenę asmenys ir du sutuoktiniai, kurie buvo nušauti, kai bandė sužlugdyti išpuolį.
Šaudynių metu policija sunkiai sužeidė N. Akramą, o vietos žiniasklaida pranešė, kad antradienio vakarą jis pabudo iš komos. S. Akramas per susišaudymą su policiją žuvo.
Pasak policijos, N. Akramui taip pat buvo pateikta 40 kaltinimų dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo turint tikslą nužudyti ir viešo draudžiamos teroristinės organizacijos simbolio demonstravimo. N. Akramo vardu registruotame netoli paplūdimio pastatytame automobilyje buvo rastos dvi savadarbės „Islamo valstybės“ vėliavos.
N. Akramas vis dar yra ligoninėje ir trečiadienį stos prieš teismą garso ir vaizdo ryšiu, pranešė policija.
