Turkijos tarnybos sulaikė daugiau kaip 300 su „Islamo valstybe“ siejamų įtariamųjų

Pasak vidaus reikalų ministro Ali Yerlikayos, policija per visoje šalyje vykusią operaciją sulaikė 357 įtariamuosius.
„Kaip niekada nesuteikėme šanso tiems, kurie terorizmu bando parklupdyti šią šalį, taip nesuteiksime jiems jo ir ateityje“, – tinkle „X“ rašė ministras. Anot institucijų, reidai vyko 21 provincijoje.
Pirmadienį per nuožmų susišaudymą netoli Jalovos miesto, esančio už maždaug pusantros valandos kelio automobiliu į pietus nuo Stambulo, žuvo trys policininkai ir šeši spėjami ekstremistai. Dar keli policijos pareigūnai buvo sužeisti.
Per šią operaciją saugumo pajėgos aštuonias valandas buvo apgulusios vieną pastatą, teritorija aplink jį buvo plačiai atitverta.
Jau prieš savaitę Turkijoje buvo sulaikyta daugiau kaip 100 spėjamų IS narių. Jie kaltinami planavę išpuolius per Kalėdų ir Naujųjų metų šventes.
Turkija šiais metais sustiprino savo operacijas prieš spėjamus IS kovotojus. Nuo 2015 iki 2017 metų IS džihadistai Turkijoje įvykdė virtinę išpuolių prieš civilinius taikinius. Tarp jų buvo ataka prieš naktinį klubą Stambule ir pagrindinį miesto oro uostą, per kurią žuvo dešimtys žmonių.
Šalis, be to, buvo svarbus tranzito punktas užsienio kovotojams, vykstantiems į Siriją ar iš jos grįžtantiems. Vėlesniais metais policija reguliariai vykdė operacijas prieš grupuotę. Po 2015–2017 m. smurto bangos būta tik nedaug išpuolių. Tačiau IS ir toliau Turkijoje turi tinklų ir logistinių struktūrų.
