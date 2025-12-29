Ministras: per operaciją prieš IS Turkijoje žuvo trys policijos pareigūnai

Susirėmimas vyko Jalovoje prie Marmuro jūros per vieną iš virtinės reidų prieš kovotojų grupuotę, sakė ministras, pridurdamas, kad nukauti šeši IS nariai.
„Deja, žuvo trys mūsų drąsūs policininkai. Taip pat buvo sužeisti aštuoni policininkai ir saugumo agentas“, – pridūrė jis.
A. Yerlikaya teigė, kad vienu metu buvo surengtos operacijos 108 adresais 15 provincijų, tarp jų ir Jalovoje 2 val. nakties vietos (1 val. Lietuvos) laiku.
„Per šią operaciją IS teroristai apšaudė mūsų drąsią policiją“, – sakė jis.
Anot ministro, visi šeši nukauti IS kovotojai buvo turkai, o su jais buvusios penkios moterys ir šeši vaikai buvo saugiai evakuoti.
Praėjusią savaitę Stambulo prokuroras nurodė sulaikyti 137 įtariamus IS narius, gavęs informacijos, kad grupuotė planuoja išpuolius per metų pabaigos šventes.
Turkija turi 900 km ilgio sieną su Sirija ir baiminasi kovotojų infiltracijos per sieną.
Neseniai IS buvo apkaltinta užpuolusi amerikiečius Palmyroje ir nužudžiusi du karius ir vertėją. Praėjusią savaitę Turkijos žvalgyba taip pat paskelbė, kad „tarp Afganistano ir Pakistano“ sulaikė įtariamą IS lyderį, kuris esą planavo mirtininkų išpuolius regione ir Europoje.
Naujausi komentarai