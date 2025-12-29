Per policijos ir džihadistų susišaudymą žuvo trys turkų pareigūnai

Be to, per operaciją pirmadienį Jalovos mieste prie Marmuro jūros į pietus nuo Stambulo aštuoni policijos pareigūnai ir dar vienas saugumo pajėgų atstovas buvo sužeisti, pranešė vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.
Šis reidas buvo visoje šalyje vykusios operacijos prieš IS dalis. Ankstų pirmadienio rytą visoje šalyje buvo atlikta krata daugiau kaip 100 objektų.
Operacija Jalovoje, pasak „Reuters“ fotografo, truko beveik aštuonias valandas. Vis girdėjosi sporadiška šautuvų ugnis. Ministro duomenimis, nukauti įtariamieji buvo Turkijos piliečiai. Iš namo išgelbėtos penkios moterys ir šeši vaikai. Policija naktį apsupo pastatą, nes spėjo, kad čia slepiasi IS kovotojai.
Turkų policija praėjusią savaitę sulaikė 115 spėjamų IS narių. Jie esą per Kalėdų ir Naujųjų metų šventes planavo išpuolius šalyje. Anot prokuratūros Stambule, ekstremistai ypač planavo atakas prieš ne musulmonus.
Nuo 2015 iki 2017 metų IS džihadistai Turkijoje įvykdė virtinę išpuolių prieš civilinius taikinius. Tarp jų buvo ataka prieš naktinį klubą Stambule ir pagrindinį miesto oro uostą, per kurią žuvo dešimtys žmonių.
