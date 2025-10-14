Britų žvalgybos skaičiavimu, Rusija Ukrainoje prarado daugiau nei 1,1 mln. karių

Apie tai Jungtinės Karalystės gynybos ministerija pranešė socialiniame tinkle „X“.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, 2025 m. rugsėjį rusų nuostoliai per parą sudarė vidutiniškai 950 karių, t. y. šiek tiek daugiau nei 2025 m. rugpjūčio mėnesį. Vidutinis paros rodiklis 2025 m. rugsėjį buvo antras mažiausias nuo 2024 m. balandžio – mažesnis šiemet jis buvo tik rugpjūtį.
Nuo 2025 m. kovo iki 2025 m. rugpjūčio fiksuojamas Rusijos aukų skaičius kas mėnesį mažėjo. Tačiau 2025 m. spalį žuvusių ir iš rikiuotės išvestų rusų karių skaičius nuolat augo ir nuo spalio 5 d. iki spalio 12 d. kasdien viršijo tūkstantį.
Tuo metu, kai Rusija per mėnesį ėmė prarasti mažiau karių, rusų pajėgos visoje fronto linijoje išlaikė aukštą kovinių veiksmų tempą ir palaipsniui užimti vis didesnę Ukrainos teritorijos dalį.
Kaip remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 14 d. Rusija Ukrainoje prarado maždaug 1 125 150 karių, iš kurių 1,2 tūkst. žuvo arba buvo išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.