Rutte: Rusija kiekvieną mėnesį netenka 20 tūkstančių karių

„Rusija kiekvieną mėnesį netenka apie 20 tūkst. karių. Ar galite įsivaizduoti: 20 tūkst. žmonių gyvybių kiekvieną mėnesį? Tai tėvai ir sūnūs, kurie žūsta, nepasiekiant reikšmingų teritorinių laimėjimų“, – trečiadienį sakė M. Rutte vokiečių žiniasklaidos grupės „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ laikraščiams bei ispanų leidiniui „El País“.
„Iki šiol žuvo arba buvo sunkiai sužeista apie milijonas rusų“, – tęsė NATO vadovas. Šiais metais Rusija, anot jo, užėmė apie vieną procentą Ukrainos teritorijos ir kasdien prasiveržia „tik keli metrus“.
Ukrainos duomenimis, pastarosiomis savaitėmis kasdien eliminuojama apie 1 tūkst. rusų karių, t. y. jie žūsta arba patiria sunkius sužalojimus. Praėjusių metų pabaigoje šis skaičius neretai siekdavo apie 1 tūkst. 500 ar dar daugiau. Kyjivas skaičiuoja, kad nuo invazijos pradžios Rusija neteko beveik 1,17 mln. kareivių.
Tačiau tokio didelio skaičiaus karių praradimas kol kas Rusijai didelių problemų nekelia. Daugelis ekspertų mano, kad rusų pajėgas kiekvieną mėnesį papildo apie 30 tūkst. karių. Tai reikštų, kad Ukrainos skelbiami nuostoliai yra kompensuojami.