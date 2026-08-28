Budanovas apie taikos perspektyvas: šią žiemą karas tikrai nesibaigs

„Manau, kad labai greitai visi pamatys derybas, tačiau jos bus susijusios daugiausia su techniniais klausimais ir pasirengimu kam nors svarbiam, ką, tikiuosi, galiausiai pasieksime. Dabar mes nesustabdysime karo. Ne todėl, kad nenorime, o tiesiog dėl to, kad tai nerealistiška“, – sakė K. Budanovas.
Paklaustas, ar Ukrainai teks tęsti kovą visą žiemą, prezidento kanceliarijos vadovas atsakė: „Deja, bijau, kad taip.“
K. Budanovas pridūrė, kad Rusija šiuo metu nenori nutraukti kovų fronto linijoje, tačiau neatmetė galimybės toliau dėti pastangas ieškant sprendimų, kaip atblokuoti maršrutus Juodojoje jūroje ir spręsti humanitarines problemas, įskaitant belaisvių mainus.
Pastarosios trišalės Ukrainos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Rusijos derybos įvyko Ženevoje vasario 17–18 dienomis.
Kyjivas tikisi sulaukti JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovų Steve'o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio vizito po daugybės jų vizitų Rusijoje.
Liepos mėnesį V. Zelenskis surengė derybas su S. Witkoffu ir J. Kushneriu, per jas šalys aptarė būdus, kaip sustiprinti diplomatines pastangas priartinti taiką.