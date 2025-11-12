Čekijoje dėl paukščių gripo bus sunaikinta daugiau nei 70 tūkst. paukščių

Kelios Europos šalys kovoja su paukščių gripo protrūkiu, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Prancūzija įvedė apribojimus, pavyzdžiui, naminių paukščių laikymo patalpose, arba nurodė juos naikinti.
Valstybinės veterinarijos administracijos (SVS) atstovas Petras Majeris pranešė, kad rytą ugniagesiai ir ūkių darbuotojai pradėjo naikinti paukščius anglies dioksido pripildytuose konteineriuose.
Ūkyje pietiniame Valdikovo kaime paukščių gripas buvo patvirtintas antradienio rytą, numatyta sunaikinti 18 tūkst. prieš savaitę išsiritusių ančiukų ir 2 500 suaugusių ančių. Ketvirtadienį paukščių naikinimas bus tęsiamas Vidurio Čekijos Lanskruno mieste esančiame ūkyje, kuriame laikoma apie 40 tūkst. vištų ir 13 tūkst. gaidžių.
SVS paskelbė apie ypatingas prevencines priemones 10 kilometrų spinduliu nuo ūkių. Šiais metais SVS užregistravo paukščių gripą trijuose komerciniuose ir 17 nekomercinių ūkių, taip pat laukinėje gamtoje aštuoniose šalies vietose.
2024 m. Čekijos veterinarai išpjovė daugiau nei 250 tūkst. paukščių, nes liga išplito į 10 didelių komercinių ir 43 mažesnius ūkius.
Paukščių gripo protrūkiai būdingi rudeniui ir ypač paveikė kaimynę Vokietiją – iki spalio pabaigos ten teko išpjauti daugiau nei pusę milijono paukščių.
Užkrečiamąsias gyvūnų ligas Europoje stebinti agentūra ADIS nuo liepos 1 d. iki lapkričio 5 d. Europos paukštynuose užregistravo 139 protrūkius.
