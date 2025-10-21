Černihivas liko be elektros, rusai tyčia trukdo atkurti jos tiekimą

Ukraina pastarosiomis savaitėmis po sistemingų Rusijos smūgių į energetikos objektus ir geležinkelių tinklą visoje šalyje apribojo elektros suvartojimą. Černihivo sritis, kuri trumpai buvo okupuota, kai Rusija 2022 m. vasario mėnesį įsiveržė į Ukrainą, pastarosiomis savaitėmis patiria ypač intensyvų bombardavimą. Pagrindiniame jos mieste, kuris taip pat pavadintas Černihivu, prieš karą gyveno apie 283 tūkst. žmonių.
„Ypatingos svarbos infrastruktūra, tokia kaip ligoninės, turėjo pereiti prie autonominio elektros tiekimo“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė regiono valdžios institucijų atstovas ir pridūrė, kad dideli elektros energijos tiekimo sutrikimai prasidėjo pirmadienio vakarą.
„Viršutinių aukštų gyventojai taip pat susiduria su vandens problemomis. Visas miestas ir aplinkinė teritorija šiaurėje neturi elektros“, – tvirtino Černihivo srities karinės administracijos atstovas Andrijus Podorvanas.
Ukrainos energetikos ministerija nurodė, kad remonto meistrai dėl nepaliaujamų Rusijos bepiločių orlaivių atakų negalėjo pradėti atkurti apgadintų objektų.
„Rusai tyčia paleidžia bepiločius orlaivius, kurie nuolat skraido virš apgadintų objektų, todėl neįmanoma saugiai atlikti remonto darbų ir sąmoningai pratęsiama humanitarinė krizė“, – sakoma ministerijos pareiškime.
Ministerija tokį elgesį vadina terorizmu.
„Tai tyčinis terorizmo aktas. Nukentėjusių energetikos objektų teritorijoje nėra jokių karinių taikinių. Rusija sąmoningai atakuoja infrastruktūrą, nuo kurios priklauso paprastų žmonių gyvenimai. Tokių barbariškų veiksmų fone Rusijos vadovybės pareiškimai, kad jų taikiniai yra tik kariniai, atrodo ypač apgaulingi“, – pažymėjo ministerija.
Kremlius tvirtina, kad jo pajėgos taikosi tik į karinius objektus, ir dėl nuolatinių civilių kančių kaltina Kyjivą, nes šis atmeta Rusijos sąlygas karui užbaigti.
Hagoje įsikūręs Tarptautinis Baudžiamasis Teismas yra išdavęs aukštų Rusijos karininkų arešto orderius dėl karo nusikaltimo – perteklinės žalos civiliams kėlimo smūgiais į Ukrainos energetikos objektus. Šis teismas išdavė atskirą Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį dėl įtariamo jo pareigūnų vykdomo Ukrainos vaikų grobimo iš Maskvos okupuotų teritorijų.