Po Rusijos atakų Ukraina grumiasi su elektros energijos trūkumais

Pastaraisiais mėnesiais atakas prieš Ukrainos infrastruktūrą suintensyvinusi Maskva naktį į šeštadienį paleido šimtus bepiločių orlaivių į energetikos objektus visoje šalyje.
„Daugelyje regionų remonto brigados dirba beveik visą parą“, – sakė V. Zelenskis vakariniame kreipimesi.
„Atstatymo darbai tęsiasi, ir nors padėtis sudėtinga, tūkstančiai žmonių dalyvauja stabilizuojant sistemą ir šalinant žalą“, – sakė jis.
Sudėtingiausia padėtis buvo šiaurės rytinėse Charkivo ir Sumų srityse, taip pat centrinėje Poltavos srityje.
Charkivo srityje be elektros, vandens ir šildymo liko apie 100 tūkst. klientų, sakė atstatymo ministras Oleksijus Kuleba.
Poltavos srityje, kuri yra viena iš labiausiai nukentėjusių, sekmadienį elektros tiekimas iš esmės buvo atkurtas, tačiau dėl sugadintos įrangos tamsoje vis dar skendi kai kurios pagrindinio regiono miesto dalys, pranešė vietos valdžios institucijos.
Planiniai elektros tiekimo nutraukimai, kuriuos valstybinis elektros tinklų operatorius „Ukrenerho“ įvedė siekdamas subalansuoti sistemą, daugumoje Ukrainos regionų tęsis ir pirmadienį.
Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk sakė, kad ši išpuolių banga, per kurią žuvo keturi žmonės, žymi vieną sunkiausių naktų Ukrainos energetikai nuo 2022 metų vasario, kai prasidėjo plataus masto Rusijos invazija.
Per beveik ketverius metus trunkančią invaziją Rusija nusitaikė į elektros ir šilumos tinklus, ir sunaikino didelę dalį svarbiausios civilinės infrastruktūros.
Atstatyti sudėtinga
Maskva pakeitė taktiką ir vienu metu smogė tiek elektros energijos gamybos įrenginiams, tiek elektros perdavimo ir paskirstymo sistemoms, sakė energetikos ministro pavaduotojas Artemas Nekrasovas.
„Tai apsunkina greitą normalaus elektros energijos tiekimo ir normalaus energetikos sistemos veikimo atkūrimą“, – sakė jis.
V. Zelenskis sakė, kad Rusijos pajėgos „suintensyvino atakas, padidindamos savo smogiamąją galią, naudodamos daugiau balistinių raketų“.
Kaip ir per ankstesnes atakų bangas, Rusijos gynybos ministerija teigė, kad smogė „Ukrainos karinio-pramoninio komplekso įmonėms ir jų veiklą palaikantiems dujų ir energetikos objektams“.
Ukraina atsakė smūgiais Rusijos energetikos ir naftos objektams.
Dėl Ukrainos smūgių energetikos infrastruktūrai keliuose Rusijos pasienio regionuose be elektros liko daugiau kaip 20 tūkst. žmonių, pranešė vietos valdžios institucijos.
Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sakė, kad regiono sostinėje „smarkiai nukentėjo elektros ir šilumos tiekimo tinklas“.
„Kelios gatvės yra paveiktos elektros problemų (...). Daugiau kaip 20 tūkst. gyventojų neturi elektros energijos“, – rašė jis socialiniame tinkle „Telegram“.
Vakarinėje Kursko srityje „vienoje iš elektrinių Korenevo kaime kilo gaisras“, dėl kurio nutrūko elektros energijos tiekimas 10 vietovių, „Telegram“ pranešė gubernatorius Aleksandras Chinšteinas.
Pasak pietinės Voronežo srities gubernatoriaus Aleksandro Gusevo, gaisras taip pat kilo šiame regione esančioje šilumos tiekimo įmonėje.
Rusijos gynybos ministerija savo ruožtu pranešė numušusi 44 dronus virš pasienio Briansko srities.
Naktį į sekmadienį Maskva į energetikos objektus visoje Ukrainoje paleido 69 bepiločius orlaivius, kurių 34, Ukrainos karinių oro pajėgų duomenimis, buvo numušti.