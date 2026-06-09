Charkivo srityje per Rusijos smūgius žuvo keturi žmonės

„Priešas smogė Čuhuivo miestui“, – „Telegram“ parašė Charkivo srities gubernatorius Olehas Synehubovas ir pridūrė, kad žuvo keturi žmonės, įskaitant 22 metų moterį.
„Dėl smūgių kilo gaisrai ir buvo apgadinta mažiausiai aštuoniolika transporto priemonių, gyvenamuosiuose daugiaaukščiuose pastatuose išdužo langai ir apgadinti fasadai“, – sakė O. Synehubovas.
Charkivo meras Ihoris Terechovas pranešė, kad jo mieste buvo sužeista dešimt žmonių.
Pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo kasdienės Rusijos atakos, nusinešančios civilių gyvybes, o Ukraina atsakė savais dronų smūgiais giliau į Rusijos teritoriją, teigdama, kad jie daugiausia nukreipti prieš karinius ir energetikos objektus.
Balandį paskelbtais Jungtinių Tautų (JT) vertinimais, nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo invaziją, Ukrainos teritorijose žuvo mažiausiai 15 tūkst. 850 civilių.
JT duomenimis, Rusijos kontroliuojamose vietovėse žuvo daugiau nei 2 tūkst. 800 civilių, ir priduriama, kad Ukrainos ir Rusijos okupuotose zonose buvo sužeista daugiau nei 44 tūkst. 800 žmonių.