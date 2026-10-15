CNN: JAV svarsto panaudoti prieš Iraną „visų bombų motiną“

Kariuomenė planuoja galimą GBU-43/B bombos („Massive Ordnance Air Blast“ arba MOAB), geriau žinomos kaip „visų bombų motina“, panaudojimą prieš Irano energetikos infrastruktūrą ir branduolinius objektus, skelbia naujienų kanalas, remdamasis su situacija susipažinusiais pareigūnais.
D. Trumpas stengiasi pasididinti savo žemus reitingus prieš lapkritį vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus. Apklausos rodo, kad nepopuliarus karas Irane ir jo sukeltas degalų bei kitų kainų kilimas kenkia jo Respublikonų partijai.
Diplomatinės pastangos užbaigti konfliktą, kilusį vasarį po JAV ir Izraelio smūgių Iranui, nuo vasaros atsidūrė aklavietėje.
Vis dėlto pareigūnai abejoja šios bombos efektyvumu jos panaudojimo atveju, ypač jos gebėjimu sunaikinti numanomus požeminius branduolinius objektus islamo respublikoje.
„MOAB yra didelio masto informacinių operacijų tipo ginklas, kuris puikiai tinka išvalyti didžiules teritorijas, bet ne ką daugiau“, – CNN sakė su planais susipažinęs šaltinis.
„Ji tikrai nėra sukurta kaip giliai įsiskverbianti kovinė galvutė“, – teigė jis.
JAV ir Izraelis pareiškė, kad karas buvo būtinas siekiant užkirsti kelią Iranui įgyti branduolinių ginklų. Teheranas jau seniai neigia to siekiantis.
Taip pat nerimaujama dėl galimų civilių aukų panaudojus tokį galingą ginklą.
Pastarosiomis savaitėmis Vašingtonas sumažino karinių operacijų mastą, pirmenybę teikdamas ekonominiam spaudimui.
2017 metais JAV kariuomenė Afganistane numetė MOAB į grupuotės „Islamo valstybė“ slėptuves tunelių ir bunkerių komplekse, nukovusi daugiau nei 90 kovotojų.
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