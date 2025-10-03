Danų žvalgyba: Rusija vykdo hibridinį karą prieš Daniją ir Vakarus

Hibridinis karas – tai strategija, kai derinamos karinės ir nekarinės priemonės. Tarp karinių priemonių, pavyzdžiui, yra dronų naudojimas. Nekarinės priemonės, be kita ko, apima dezinformaciją ir propagandą socialiniuose tinkluose, kibernetines atakas, taip pat politinės įtakos darymą ir paramą opozicinėms grupėms, siekiant destabilizuoti visuomenę.
Labai tikėtina, kad hibridinė Rusijos grėsmė NATO atžvilgiu ateinančiais metais toliau didės, rašė FE paraleliai paskelbtame grėsmių vertinime. Tokiais veiksmais Maskva esą mėgina susilpninti NATO šalių politinę vienybę ir sprendimų priėmimo galią.
„Rusia nori įtikinti mus, kad yra tiesioginė karo grėsmę, – kalbėjo Th. Ahrenkielis. – Jie nori, kad mes gyventume su šia baime“. Tačiau esą nemanoma, kad Rusija rengs įprastinį karinį smūgį. Nereikia baimintis, kad artėja karas, pabrėžė gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas.
Danijoje pastaruoju metu ne kartą pastebėti dronai virš oro uostų ir kritinės infrastruktūros. Dėl to praėjusios savaitės pirmadienį, pavyzdžiui, teko kelioms valandoms uždaryti svarbų Kopenhagos oro uostą. Buvo atšaukta dešimtys skrydžių, nepatogumų patyrė dešimtys tūkstančių keleivių.
Kas skraidino dronus, ir toliau lieka neaišku. Tačiau manoma, kad su tuo gali būti susijusi Rusija. Kremlius tokius kaltinimus neigia. Incidentų tyrimas tęsiasi, sakė Th. Ahrenkielis.
