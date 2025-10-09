Dar vienas žiaurus nužudymas viešajame transporte: įtariamojo motyvas šokiruoja

Niujorko policijos departamento duomenimis, 25-erių įtariamasis Davidas Mazariegosas buvo sulaikytas antradienio vakarą, kai, kaip įtariama, Bruklino Jay Street metro stotyje užpuolė vyrą.
Policijos teigimu, kritinės būklės vyrą, kurio tapatybė kol kas nepaskelbta, paramedikai nugabeno į ligoninę. Vėliau pranešta, kad auka mirė.
Anot policijos, D. Mazariegosas prisipažino nužudęs vyrą, „nes jam nepatiko, kaip į jį žiūrėjo“.
Įtariamasis penkiolika kartų smogė, spardė ir trypė aukai galvą.
D. Mazariegosas laukia teismo dėl dviejų kitų nesusijusių nusikaltimų. Jam pareikšti kaltinimai dėl nusikalstamo ginklo laikymo, nes suėmimo metu jis turėjo kardą.
Primename, kad rugpjūčio pabaigoje JAV sukrėtė žiauri žmogžudystė traukinyje. 23-ejų ukrainietė Iryna Zarutska buvo mirtinai subadyta Šiaurės Karolinoje.
Įtariamasis Decarlosas Brownas subadė jauną moterį peiliu. Jo sesuo Tracey Brown „New York Post“ pasakojo, kad brolis kenčia nuo paranoidinės šizofrenijos. Tuo tarpu pats D. Brownas sakė, kad „jo kūne esanti medžiaga“ privertė jį nužudyti I. Zarutską.
