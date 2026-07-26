Dėl miškų gaisrų netoli Bordo dar 55 tūkst. žmonių paraginti evakuotis

Visoje Prancūzijoje, vidaus reikalų ministro Laurent‘o Nuñezo duomenimis, vis dar nepavyksta suvaldyti kelių gaisrų. Ypač paveikta pietvakarinė šalies dalis, kur liepsnos juda Bordo link. Tačiau gaisrai liepsnoja ir Varo departamente Prancūzijos pietryčiuose.
Dėl sudėtingos situacijos Prancūzija stiprina paramą ugniagesiams. Karių, padedančių ugniagesiams kovoti su liepsnomis, skaičius, didinamas nuo 500 iki 1 tūkst., po krizės štabo posėdžio pranešė premjeras Sébastienas Lecornu. Be to, planuojama panaudoti karinį lėktuvą „A400M“, kuriame įrengta speciali gesinimo sistema, galinti išmesti iki 20 tonų gesinimo medžiagos.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tinkle „X“ rašė, kad šalis mobilizuoja „visas civilines ir karines priemones“. Jis padėkojo virtinei šalių už paramą.
Ispanijoje tuo tarpu Vidaus reikalų ministerija dėl smarkių miškų gaisrų naujus raginimus evakuotis paskelbė Toledo provincijoje į pietvakarius nuo sostinės Madrido.
„Padėtis sudėtinga, – šeštadienį žurnalistams sakė Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska. – Šiandien esame kiek labiau pesimistiški nei vakar“. Orų sąlygos esą visiškai nepadėjo. Kita naktis „nebus paprasta“, pabrėžė ministras.
Du iš trijų gaisrų į vakarus nuo Madrido, institucijų duomenimis, prieš tai susijungė į vieną didelį gaisrą, kuris gali susijungti su dar vienu gaisru, liepsnojančiu kaimyniniame Kastilijos ir Leono regione.
Didžiausias gaisras Ispanijoje Gvadalacharos provincijoje į šiaurės rytus nuo Madrido šeštadienį siautėjo toliau. Ten liepsnos jau prarijo maždaug 32 tūkst. hektarų plotą.
Mokslininkų teigimu, dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos dažnesnės ir intensyvesnės karščio bangos didina miškų gaisrų riziką. Sausra ir neįprastas karštis didelėje Pietų Europos dalyje smarkiai išdžiovino augmeniją ir sunkina gesinimo darbus.
Institucijos: miško gaisras Prancūzijos Žirondos departamente toliau „sparčiai“ plinta
Miško gaisras Pietvakarių Prancūzijos Žirondos departamente, institucijų duomenimis, toliau „sparčiai“ plinta. Tai lemia sausa augmenija ir gūsingas vėjas, sekmadienio rytą pranešė prefektūra.
Prefektūros duomenimis, Žirondoje liepsnos jau pasiglemžė 42 tūkst. hektarų teritoriją. Šie gaisai regione laikomi vieni didžiausių Prancūzijoje nuo Antrojo pasaulinio karo. 1949 m. didelis gaisras Gaskonės regione sunaikino apie 50 tūkst. hektarų plotą.
Cesto miesto, esančio į pietvakarius nuo Bordo, meras Jérôme‘as Steffe‘as stočiai BFMTV sakė, kad miestas „laimei, yra tuščias“. Tačiau keletas žmonų visgi nesutiko palikti namų. Dėl to miesto valdžia palaiko ryšį su prefektūra.
A63 greitkelis tarp Bordo didmiesčio ir Ispanijos, prefektūros duomenimis, dėl gaisrų 60 km ruože uždarytas automobilių eismui. Sustabdytas traukinių eismas teritorijose į pietus nuo Bordo, pranešė geležinkelio bendrovė SNCF.
Vienas gaisras Landai departamente pietvakariuose, pasak prefektūros, „geriau“ suvaldytas, tačiau dar neužgesintas. Vidaus reikalų ministras L. Nuñezas prieš tai pareiškė, kad keli gaisrai visoje Prancūzijoje toliau liepsnoja nekontroliuojamai. Ypač paveikta pietvakarinė dalis. Tačiau liepsnos siautėja ir Varo departamente Prancūzijos pietryčiuose.
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