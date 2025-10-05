Dėl stiprios savaitgalio audros Europoje sutriko elektros tiekimas, virto medžiai

Keliose šalyse teko iškviesti ugniagesius. Belgijos sostinėje Briuselyje ugniagesiai reagavo į apie 90 iškvietimų, daugiausia dėl nuvirtusių medžių ar nulūžusių šakų, sekmadienį pranešė Belgijos naujienų agentūra „Belga“. Ugniagesiai turėjo daug darbo ir kitose šalies dalyse, kur taip pat buvo apgadintas turtas.
Škotijoje ir Norvegijoje sekmadienio rytą kai kurie namų ūkiai neturėjo elektros. Planuojama, kad elektros tiekimas bus palaipsniui atkurtas. Elektros linijas smarkiai apgadino nuvirtę medžiai.
Norvegijos transliuotojo NRK duomenimis, sekmadienio rytą dešimtys tūkstančių namų ūkių pietinėje ir centrinėje Skandinavijos šalies dalyje vis dar buvo be elektros.
Oro ir geležinkelių eismo sutrikimai
Britanijos spaudos agentūros „Press Association“ duomenimis, Škotijoje keleiviai turėtų toliau būti pasiruošę geležinkelių eismo sutrikimams, nes tęsiasi remonto darbai.
Nyderlanduose šeštadienį paskelbtas audros pavojus dabar atšauktas. Pranešimų apie didelius nuostolius nėra, tačiau dėl nuvirtusių medžių buvo sutrikęs eismas keliuose.
Amsterdamo Schipholio oro uoste, kur šeštadienį buvo atšaukta apie 150 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, padėtis iš esmės normalizavosi.
Tačiau atsargumo sumetimais sekmadienį buvo atšaukta dar 10 skrydžių. Kaip teigė aviakompanijos KLM atstovas, manoma, kad šie atšaukimai nebus panaikinti.
