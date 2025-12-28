Dėl ukrainietiškų dronų uždaryti du Maskvos oro uostai, sutrikdyta daugiau nei 300 skrydžių

Šeremetjevo ir Vnukovo oro uostuose kelias valandas lėktuvai negalėjo nei pakilti, nei nusileisti, pranešė aviacijos administracijos atstovas. Rusijos valstybinė naujienų agentūra „Ria Novosti“ pranešė, kad praėjusią naktį teko atšaukti arba atidėti daugiau kaip 300 skrydžių, apie 70 lėktuvų buvo nukreipti į kitus oro uostus.
Kiti du Maskvos oro uostai – Domodedovo ir Žukovskio – sutrikimų nepatyrė.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas anksčiau pranešė, kad buvo perimta neįprastai daug Ukrainos bepiločių orlaivių – apie 30. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad iš viso šalyje buvo numušti 273 dronai. Kaip visada, ministerija nepateikė jokios informacijos apie padarytą žalą.
Oro linijų bendrovės taip pat informavo keleivius apie skrydžių tvarkaraščių pasikeitimus Sankt Peterburge ir kituose miestuose. Sekmadienio rytą valstybinė oro linijų bendrovė „Aeroflot“ pranešė, kad į alternatyvius oro uostus nukreipti lėktuvai dienos bėgyje turėtų nusileisti Maskvoje, ir pridūrė, kad keleiviais ir įgulomis pasirūpinama.
Tikimasi, kad vėliau sekmadienį skrydžiai vėl bus vykdomi įprasta tvarka.
Tūkstančiai keleivių ne kartą įstrigo oro uostuose dėl dronų keliamos grėsmės, ypač per Rusijos švenčių sezoną, kuris prasideda gruodžio 31 d. ir tęsiasi iki sausio 11-osios.
Ukraina taip pat pranešė apie atsinaujinusias Rusijos dronų atakas
Ukraina atakuoja taikinius Rusijoje atsakydama į jau beveik ketverius metus trunkantį Rusijos karą prieš ją. Maskva taip pat kasdien siunčia dronus į Ukrainą.