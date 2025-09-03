Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui (Kim Čen Unui) ir Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui lydint Kinijos vadovą Xi Jinpingą (Si Dzinpingą) parade, skirtame 80-osioms Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms paminėti, D. Trumpas parašė piktą įrašą „Truth Social“, kuriame kreipėsi į kinų prezidentą: „Perduokite šilčiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, kol rezgate sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas.“
Donaldas Trumpas kaltina Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos lyderius rezgant sąmokslą prieš JAV
2025-09-03 06:59
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), Pekine svečiams susirinkus į didžiulį karinį paradą, apkaltino Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos lyderius rezgant sąmokslą prieš Jungtines Valstijas.
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.
