 Donaldas Trumpas sako buvęs informuotas apie „tragišką šaudymą“ Mineapolyje

2025-08-27 18:28
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė buvęs informuotas apie vienoje mokykloje Mineapolio mieste trečiadienį įvykusį šaudymą, kurį jis pavadino siaubinga situacija.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AFP nuotr.

„Buvau išsamiai informuotas apie tragišką šaudymą Mineapolyje Minesotos valstijoje“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

„FTB (Federalinis tyrimų biuras) greitai sureagavo ir jau yra įvykio vietoje. Baltieji rūmai toliau stebės šią siaubingą situaciją. Prašau prisijungti prie manęs ir kartu melstis už visus, kas buvo į tai įtraukti!“ – pridūrė jis.

Minesotos gubernatorius kiek anksčiau trečiadienį pranešė, kad valstijos policija reagavo į šaudymą vienoje Mineapolio katalikiškoje mokykloje.

„Esu informuotas apie šaudymą katalikiškoje Apreiškimo mokykloje. Daugiau pasakysiu, kai gausime daugiau informacijos“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Timas Walzas (Timas Volcas).

Žinia apie patvirtintą šaudymo incidentą pasirodė po melagingų pranešimų apie aktyvius šaulius JAV universitetų miesteliuose visoje šalyje, studentams grįžtant iš vasaros atostogų.

„Meldžiuosi už mūsų vaikus ir mokytojus, kurių pirmąją mokyklos savaitę aptemdė šis siaubingas smurto aktas“, – parašė T. Walzas, nepateikęs informacijos apie galimas aukas.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
šaudymas Mineapolyje
šaudymo incidentas

