Per du išpuolius Kolumbijoje žuvo aštuoniolika žmonių, daugybė sužeistų

Kalyje, trečiajame pagal dydį šalies mieste, netoli karinių oro pajėgų bazės detonavo užminuotas automobilis. Čia žuvo 6 žmonės ir 71 buvo sužeistas.
Kalio meras Alejandro Ederis paskelbė, kad kontrolę mieste perims kariuomenė. Be to, policija labiau kontroliuos įvažiavimus į miestą. „Šią valandą, kai į mūsų šalį sugrįžo narkotikų terorizmas, turime laikytis išvien“, – kalbėjo meras.
Keliomis valandomis anksčiau Amalfio bendruomenėje Antiokijos rajone buvo numuštas nacionalinės policijos sraigtasparnis, dalyvavęs naikinant kokainmedžius. Žuvo 12 policininkų.
Pasak laikraščio „El Tiempo“, į teritoriją pareigūnus atgabenę sraigtasparniai pradžioje išskrido ir sugrįžo, kai policininkai buvo užpulti. Tuo metu į vieną sraigtasparnį pataikė dronas, ir šis sudužo.
Daug Kolumbijos gyventojų baiminasi, kad šalyje vėl įsisuks smurto spiralė, kaip devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose, kai narkotikų kartelių ginkluoti išpuoliai ir politikų žudymai buvo tapę kasdienybe. Konfliktai nesiliovė ir po to, kai „Farc“ 2016 m. pasirašė taikos susitarimą su tuometine vyriausybe ir išsiskirstė. Šių metų sausį vyriausybė dėl partizaninių išpuolių paskelbė šalyje nepaprastąją padėtį.
Naujausi komentarai