Egzekucija išgyvenusi Christa Pike jau valgo ir vaikšto padedama kitų

Prieš aštuonias dienas valstijos pareigūnams bandant suleisti mirtiną injekciją už bendraklasės Colleen Slemmer sumušimą ir mirtiną subadymą 1995 metais, 50 metų Ch. Pike atlaikė dvi pentobarbitalio dozes. Vaistas jos nenužudė, o rankos liko nudegusios ir nusėtos pūslėmis, teigia advokatai.
Pirmąsias kelias dienas ligoninėje Ch. Pike buvo be sąmonės, jai buvo prijungtas dirbtinis plaučių vėdinimo aparatas.
Gydytojai jau planavo antradienį atjungti gyvybę palaikančią įrangą, kai ji netikėtai pabudo ir ėmė kalbėti, sakė jos advokatai.
„Ji taip pat yra šiek tiek sutrikusio mąstymo. Jai labai lengva pamesti mintį, ji užmiršta, kur ėjo“, – transliuotojui BBC sakė advokatas Stephenas Ferrellas.
Pirmieji jos žingsniai trečiadienį buvo „riboti“, o ketvirtadienį vaikštant jai reikėjo pagalbos, sakoma teisininkų pranešime. Moteris taip pat atgauna rankų judrumą ir pirmą kartą sugebėjo pavalgyti.
Vis dėlto advokatai įspėjo, kad po bandymo įvykdyti mirties bausmę išlieka neaiškumų dėl jos fizinio atsigavimo ir teisinio statuso.
Klausimai dėl atsigavimo ir teisinės padėties
Nepavykusi egzekucija rugsėjo 30 dieną vėl paskatino atidžiau vertinti, kaip valstijose vykdoma mirties bausmė. Teksasas trečiadienį įvykdė pirmąją egzekuciją JAV po incidento Tenesyje.
„Nors jos fizinis atsigavimas yra stulbinantis, lieka didelių klausimų dėl ilgalaikių pasekmių po to, ką ji patyrė, – teigiama ketvirtadienio advokatų pareiškime. – Christa susiduria su gilia psichologine trauma, patirta išgyvenus nepavykusią egzekuciją, įskaitant siaubą, skausmą ir nežinią, tikint, kad netrukus mirs.“
Pasak jų, antradienį Ch. Pike atgavo sąmonę ir po prabudimo jau galėjo kalbėti.
Iš pradžių netrukus po sąmonės atgavimo jie apibūdino moterį kaip „sutrikusią“, o ketvirtadienį teigė, kad jai vis dar sunku susikaupti ir prisiminti. Gydytojų teigimu, kol kas per anksti vertinti ilgalaikes pasekmes, pridūrė advokatai.
Taip pat lieka neaišku, ar Tenesis vėl bandys įvykdyti jai mirties bausmę. Jos advokatai nurodė, kad ragins respublikonų gubernatorių Billą Lee pakeisti mirties nuosprendį laisvės atėmimu iki gyvos galvos be teisės į lygtinį paleidimą.
„Jai niekada nebeturėtų būti bandoma įvykdyti kitos egzekucijos“, – pažymėjo jie pareiškime.
Kas nutiko per egzekuciją, lieka neaišku
Nuo to laiko B. Lee atidėjo vienintelę kitą šiemet valstijoje numatytą egzekuciją ir nurodė atlikti tyrimą, kodėl bausmės įvykdymas nepavyko. Po bandymo įvykdyti mirties bausmę atsistatydino valstijos kalėjimų departamento vadovas.
Medicinos ir mirtinų injekcijų ekspertai daugiausia dėmesio skiria klausimui, ar dėl problemos su intraveniniu kateteriu vaistai nesusikaupė audiniuose, užuot patekę į kraujotaką.
Ch. Pike advokatai teismui pateiktame skunde teigė, kad „atrodo, jog joks egzekucijos komandos narys nesuprato, kad intraveniniai kateteriai buvo įstatyti netinkamai“.
Valstijos pareigūnai jokių paaiškinimų apie incidentą nepateikė.
Prasidėjus procesui, Ch. Pike buvo paklausta, ar ji nori tarti paskutinį žodį, ir ji kalbėjo jaučianti ramybę.
Maždaug po 5 minučių ji pakėlė galvą ir pasakė, kad jai skauda ranką. Vėliau atrodė, jog ji prarado sąmonę, tačiau buvo girdėti jos sunkus kvėpavimas, kol praėjus beveik 90 minučių nuo egzekucijos pradžios žiniasklaidos atstovai buvo išvesti iš stebėjimo patalpos.
Greitosios pagalbos automobiliu ji buvo nugabenta į ligoninę.
(be temos)