Latvijoje – 196 nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 54

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 10 080 testų nustatyti 196 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, dar 15 anksčiau užsikrėtusių žmonių mirė, ketvirtadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Ankstesnę dieną skelbta apie 244 naujus COVID-19 atvejus ir penkias mirtis.

Pastarųjų dviejų savaičių sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis sumažėjo iki 175,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinti iš viso 135 584 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir mirė 2 443 užsikrėtusieji.

Kaip rodo Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos duomenys, iki šiol Latvijoje bent vieną vakcinos dozę yra gavę 516 520 žmonių, pilnai paskiepyti – 385 887 žmonės (20,44 proc. gyventojų).

Estijoje – 54 nauji COVID-19 atvejai, mirė vienas pacientas

Estijoje per praėjusią parą atlikus 3 491 testą nustatyti 54 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė vienas anksčiau koronavirusu užsikrėtęs pacientas, ketvirtadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 68 naujus COVID-19 atvejus ir vieno paciento mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 90,82 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Ketvirtadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 62 pacientai, iš jų devyni – intensyviosios terapijos skyriuose, o šešiems reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 130 364 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 266 užsikrėtę žmonės mirė, 125 356 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 512 247 žmonės. Visiškai paskiepyti 317 197 žmonės.