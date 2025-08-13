 Estijoje sulaikytas lenkas, norėjęs prisijungti prie Rusijos kariuomenės

Estijoje sulaikytas lenkas, norėjęs prisijungti prie Rusijos kariuomenės

2025-08-13 15:22
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Estijos pareigūnai sulaikė Lenkijos pilietį, bandžiusį patekti į Rusiją ir prisijungti prie jos karinių pajėgų.

Estijoje sulaikytas lenkas, norėjęs prisijungti prie Rusijos kariuomenės / Asociatyvi Scanpix nuotr.

49 metų vyras, anksčiau atkeliavęs į Estiją iš Serbijos, su savimi atsivežė daiktų, rodančių paramą Rusijos karui Ukrainoje, trečiadienį pranešė Estijos teisėsaugos institucijos.

Praėjusią savaitę Estijos tarnybos jį sulaikė bandantį ant pripučiamo čiužinio perplaukti upę Narvos mieste ir taip patekti į Rusiją.

Pasak prokuroro Gardi Andersono, noras įstoti į Rusijos kariuomenę „netiesiogiai“ kelia pavojų Estijos ir visos ES saugumui.

Estijos vidaus saugumo tarnybos (ISS) atstovė spaudai Marta Tuul sakė, kad pagal Estijos įstatymus prisijungimas prie užsienio valstybės agresijos veiksmų ar dalyvavimas juose yra nusikaltimas. ISS teigė, kad lenko suėmimas tikriausiai išgelbėjo bent kelių ukrainiečių gyvybes.

Estijos ir Rusijos siena driekiasi 340 km, o Narvos upė abiejų valstybių pasienyje teka 76 km atkarpoje.

