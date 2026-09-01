Estų ministras: į šalies oro erdvę vėl įskrido ukrainietiški dronai

Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, H. Pevkuras šias pastabas išsakė žurnalistams prieš neformalų Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimą Airijoje.
H. Pevkuras teigė, kad prieš kelias valandas į Estijos oro erdvę įskrido ukrainietiški dronai. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak jo, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija.
Anot ministro, šis incidentas parodo, kad karo padariniai vis labiau artėja. Jis pabrėžė, kad tai atkreipia dėmesį, kaip svarbu toliau remti Ukrainą ir aprūpinti ją oro gynybos pajėgumais.
Paklaustas apie hibridinių išpuolių atrėmimą Europoje, H. Pevkuras paragino stiprinti gynybinius pajėgumus ir pasiųsti aiškią žinią Maskvai apie sąjungininkų vienybę. Jis tvirtino, kad šalys turi stiprinti savo pajėgumus, ypač oro gynybos srityje, ir aiškiai parodyti Rusijai, jog sąjungininkės yra vieningos.
H. Pevkuras sakė, kad hibridiniai išpuoliai neseniai pasiekė naują lygį. Jis kalbėjo apie incidentą Leipcige, Vokietijoje, bei išpuolį prieš vieną iš didžiausių Estijos gynybos pramonės įmonių. Jis nurodė, kad prokurorai tiria pastarąjį atvejį ir kad Estija bendradarbiauja su Latvija, nes nusikaltėliai atvyko iš Latvijos.
Pasak H. Pevkuro, Rusija išbando Šiaurės Atlanto sutarties 5-ojo straipsnio aktyvavimo slenkstį ir bando nustatyti, kur yra „plona raudonoji linija“. Jis sakė, kad būtent todėl sąjungininkės turi aiškiai pademonstruoti, jog yra vieningos ir veiks išvien.
Tuo pačiu H. Pevkuras paragino laikytis rimties ir nereaguoti perdėtai, akcentuodamas būtinybę atskirti nusikalstamas veikas nuo karinių išpuolių.
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna anksčiau pareiškė, kad Ukrainos dronai, kuriuos nuo kurso nukreipė Rusijos elektroninės karybos sistemos ir kurie įskrido į NATO teritoriją, yra kaina, kurią verta mokėti už Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir karinių bazių sunaikinimą. Jis pridūrė, kad Estija neprašys Ukrainos nutraukti tokias atakas.
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