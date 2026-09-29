 Fejerverkų gamykloje kilus gaisrui, žuvo keturiolika žmonių

Fejerverkų gamykloje kilus gaisrui, žuvo keturiolika žmonių

2026-09-29 10:15
BNS inf.

Pranešama, kad pirmadienį centrinėje Rusijoje esančioje fejerverkų gamykloje kilo gaisras, per jį žuvo mažiausiai 14 žmonių, remdamasi gelbėjimo tarnybų informacija pranešė valstybinė žiniasklaida.

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<span>Fejerverkų gamykloje kilus gaisrui, žuvo keturiolika žmonių</span>
Fejerverkų gamykloje kilus gaisrui, žuvo keturiolika žmonių / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Valstybinio transliuotojo „RT“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip iš smilkstančių griuvėsių krūvos šaudo ryškios kibirkštys.

„Žuvusiųjų skaičius per gaisrą fejerverkų gamykloje Jaroslavlio srityje išaugo iki 14, (dar) vienas asmuo yra sužeistas“, – cituodama Rusijos nepaprastųjų situacijų ministeriją pranešė valstybinė naujienų agentūra „TASS“.

Nelaimė įvyko Kubrinsko kaime, esančiame maždaug už 100 kilometrų į šiaurę nuo Maskvos, nurodė „TASS“.

Mirtini gaisrai Rusijoje yra dažnas reiškinys, o pareigūnai juos neretai sieja su aplaidžiai taikomais saugos standartais.

Srities prokuratūra informavo pradėjusi tyrimą dėl pramoninės saugos taisyklių pažeidimų.

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gaisras fejerverkų gamykloje
Rusija

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