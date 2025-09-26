Filipinus užgriuvus naujai audrai, evakuota 400 tūkst. gyventojų

Šalies pietuose esančio Lusono Bikolo regiono civilinės gynybos pareigūnai pranešė, kad trys žmonės žuvo, kai smarki, 110 km per valandą greičiu iš vakarų į šiaurės vakarus slenkanti atogrąžų audra „Bualoi“ griovė namų sienas ir vartė medžius.
Vienoje provincijoje evakuotieji glaudėsi bažnyčioje, kur jiems teko slėptis po suolais, kai šventyklos stogą nuplėšė vėtra.
„Apie 4 val. ryto vėjas išvertė bažnyčios duris, išdaužė langus ir sugriovė lubas“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo vienas iš evakuotųjų asmenų.
„Tai viena iš stipriausių mano kada nors patirtų vėtrų“, – sakė jis ir pridūrė, kad kai kurie vaikai patyrė nedidelių sužalojimų, kuriuos reikėjo susiūti.
„Manau, evakuotis reikės ir daugiau žmonių, nes buvo sugriauta daug namų ir nunešta daug stogų. Jų liekanos dabar blokuoja gatves ir kelius.“
Civilinės gynybos pareigūnas Bernardo Alejandro penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad evakuota apie 400 tūkst. žmonių.
„Šaliname daug didelių medžių ir nuverstų elektros stulpų, nes daugelis kelių yra nepravažiuojami“, – agentūrai AFP telefonu sakė gelbėtojas Frandellis Anthony‘jus Abellera iš Bikolo Masbatės miesto.
„Lietus buvo stiprus, bet vėjas buvo stipresnis.“
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose ir naujienų agentūros AFP patikrintuose vaizdo įrašuose matyti, kaip žmonės iriasi valtimis arba brenda per jiems iki juosmens siekiantį vandenį, kad įveiktų užlietas gatves toliau į pietus esančiose centrinėse Filipinų Visajų salose.
Visuomenės pasipiktinimas
Kasmet Filipinus užklumpa vidutiniškai 20 audrų ir taifūnų, todėl milijonai žmonių, gyvenančių nelaimių nuniokotose vietovėse, nuolat skursta.
Mokslininkai įspėja, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos klimatui visame pasaulyje šylant audros tampa vis stipresnės.
Ketvirtadienį valdžios institucijos įspėjo, kad audrai artėjant kyla „didelė rizika, kad gali susiformuoti mirtinai pavojinga banga“, kurios aukštis gali siekti tris metrus.
Tūkstančiai žmonių vis dar negali sugrįžti į savo namus po supertaifūno „Ragasa“, kuris savaitės pradžioje praslinko pro šiaurinį šalies pakraštį ir nusinešė mažiausiai devynių žmonių gyvybes.
Audros šalį užklupo tuo metu, kai visuomenėje kilo pasipiktinimas dėl skandalo, susijusio su fiktyviais potvynių kontrolės projektais, kurie, kaip manoma, mokesčių mokėtojams kainavo milijardus dolerių.
