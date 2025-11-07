Taifūnas „Kalmaegi“ Vietname nusinešė penkias gyvybes, Filipinuose aukų skaičius išaugo iki 188

Šią savaitę „Kalmaegi“ sukėlė rekordines liūtis ir potvynius centrinėje Filipinų dalyje, nušlavė automobilius, sunkvežimius ir konteinerius, o ketvirtadienio vakarą smogė Vietnamui.
„Mano namo stogas (antras aukštas) buvo tiesiog nuplėštas“, – sakė 42 metų žvejys Nguyen Van Tamas (Ngujen Van Tamas) iš Vietnamo Gia Lai provincijos, kur audra pasiekė krantą ir nešė iki 41 m per sek. siekiantį vėją, pranešė Aplinkos ministerija.
„Mes visi buvome saugūs, (bet) taifūnas buvo tikrai baisus, tiek daug medžių išvirto“, – sakė jis ir pridūrė, kad jo valtis išliko sveika.
Vietnamo valdžia penktadienio rytą vis dar vertino žalą, tačiau Aplinkos ministerija pranešė apie penkis žuvusiuosius ir 57 namų sugriuvimą Gia Lai ir kaimyniniame Dak Lake.
Dar beveik 3 tūkst. namų nuplėšti arba apgadinti stogai, pranešė ministerija, be to, 11 valčių ar laivų nuskendo.
Gatvėse palei Gia Lai Kui Nhon paplūdimį naujienų agentūros AFP žurnalistai matė gelbėtojus ir kareivius drauge su vietos gyventojais valančius išrautus medžius, nešančius nuolaužas ir renkančius per naktį nuplėštus skardinių stogų nuolaužas.
„Mums smogė labai stiprus taifūnas“, – AFP sakė 64 metų Tran Ngo Anas.
„Tai buvo antras kartas, kai mačiau tokį taifūną. Kitas buvo maždaug prieš dešimt metų, bet ne toks stiprus, palyginti su šiuo“, – prisiminė jis.
Valstybinė elektros bendrovė teigė, kad taifūnui siaučiant centrinėje pakrantėje, 1,6 mln. klientų liko be elektros, tačiau trečdaliui jų tiekimas buvo atkurtas iki penktadienio ryto.
Greitai judant audrai, vėjas gerokai susilpnėjo, tačiau didžiojoje centrinės pakrantės dalyje vis dar prognozuojamas smarkus lietus, pranešė nacionalinis orų biuras.
Vietnamas yra viename aktyviausių tropinių ciklonų regionų Žemėje ir paprastai per metus jį paveikia 10 taifūnų arba audrų, tačiau „Kalmaegi“ šiemet jau yra 13-asis.
Filipinų valdžia ketvirtadienį pranešė, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 188, o 135 žmonės vis dar dingę.
Labiausiai nukentėjo Sebu provincija, kur toliau ieškoma dingusių žmonių, o Filipinus užklupę potvyniai vadinami beprecedenčiais.
Mokslininkai perspėja, kad dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos audros tampa vis galingesnės. Šiltesni vandenynai leidžia taifūnams greitai stiprėti, o šiltesnė atmosfera sulaiko daugiau drėgmės, todėl iškrenta gausiau kritulių.
