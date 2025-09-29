Taifūnas „Bualoi“ nusinešė dešimtis gyvybių Vietname ir Filipinuose

Praėjusią savaitę taifūnas siautėjo Filipinų centrinėse salose, versdamas medžius ir elektros stulpus bei sukeldamas potvynius. Dėl šio taifūno teko evakuoti 400 tūkst. vietos gyventojų.
Pirmadienį Filipinų civilinės gynybos pareigūnai pranešė, kad žuvusiųjų skaičius išaugo dvigubai – iki 24. Dauguma aukų nuskendo arba nukentėjo nuo nuolaužų.
Mokslininkai perspėja, kad dėl klimato kaitos audros tampa vis stipresnės ir daro didesnę žalą.
Taifūnas Vietnamo krantus pasiekė sekmadienio vakarą, o jo vėjo gūsiai siekė 36 m per sek. greitį.
Pirmadienį Vietnamo pareigūnai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad šalies centrinėje ir šiaurinėje dalyse buvo apgadinta arba sugriauta tūkstančiai namų ir įmonių.
Skelbiama, kad „Bualoi“ Vietname pražudė mažiausiai 11 žmonių.
AFP paskelbtose nuotraukose matyti nuo pastatų nuplėšti stogai, įvairios atliekos ir užlietos gatvės Vietnamo Nge Ano provincijoje.
„Vėjas pakėlė mano stogą į dangų, o tada jis nukrito, sudaužydamas viską. Turėjau prisidengti galvą ir bėgti pas kaimyną, kad apsisaugočiau“, –valstybinis laikraštis „Tuoi Tre“ citavo 71 metų Trinh Thi Le (Trin Ti Le) iš centrinės Kuang Či provincijos.
Vidutiniškai 20 audrų ir taifūnų kasmet
Vietos nelaimių valdymo agentūra nurodė, kad pirmadienio rytą šiaurinėje Vietnamo Nin Binio provincijoje siautėjęs taifūnas sukėlė viesulus, nusinešdamas devynių žmonių gyvybes.
Vietos ir nacionalinės nelaimių valdymo tarnybos pranešė, kad vienas žmogus žuvo Hujės provincijoje, o kitas – Tan Hoa provincijoje. Be to, 20 žmonių laikomi dingusiais.
Policijos teigimu, sekmadienį jūroje dingo devyni žmonės, plaukę žvejybos valtimi. Dėl stipraus vėjo ir vandens srovės jų laivai atitrūko nuo švartavimosi vietų.
Vietnamo apsaugos ministerija pranešė, kad daugiau nei 53 tūkst. žmonių buvo laikinai apgyvendinti mokyklose ir medicinos centruose.
Pirmadienį šioje pietryčių Azijos šalyje buvo uždaryti keturi vietiniai oro uostai ir dalis nacionalinio greitkelio. Oro uosto pareigūnai pranešė, kad dėl taifūno teko atšaukti ar atidėti daugiau kaip 180 skrydžių.
Kai kurie regionai liko be elektros, o paveiktose vietovėse buvo uždarytos ugdymo įstaigos.
Po to, kai „Bualoi“ pasiekė Vietnamą, jis susilpnėjo ir pajudėjo link Laoso.
Apie „Bualoi“ ir jo žalą pranešta po to, kai praėjusią savaitę supertaifūnas „Ragasa“ siautėjo Kinijoje ir Filipinuose. Šiaurinėje Filipinų dalyje audra nusinešė 14 gyvybių.
Vietnamą kasmet vidutiniškai užklumpa apie 20 audrų ir taifūnų, kurie padaro žalos labiausiai pažeidžiamoms vietovėms, kur milijonai žmonių gyvena skurde.
Vietname nuo šių metų sausio iki rugpjūčio dėl stichinių nelaimių žuvo arba dingo 175 žmonės, nurodė Bendroji statistikos tarnyba (GSO).
GSO teigimu, bendra žala siekia apie 371 mln. JAV dolerių – beveik tris kartus daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Pernai rugsėjį taifūnas „Yagi“ Vietname nusinešė šimtų žmonių gyvybes ir padarė 3,3 mlrd. dolerių vertės ekonominių nuostolių.
