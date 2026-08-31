FT: Muskas linkęs leisti Ukrainai naudoti „Starlink“ smūgiams Rusijoje

FT šaltinių teigimu, E. Muskas buvusiam Ukrainos gynybos ministrui anksčiau sakė esantis pasirengęs leisti Ukrainai už šalies ribų naudoti „Starlink“ sistemomis aprūpintus dronus smūgiams taikiniams Rusijoje. Tačiau, pasak šaltinių, E. Muskas Ukrainai nurodė, kad tai yra politinis sprendimas, kurį turi priimti Baltieji rūmai.
Pats M. Fedorovas savo pokalbius su E. Musku komentuoti atsisakė.
Buvęs ministras taip pat pareiškė, kad intensyvesni Ukrainos ilgojo nuotolio smūgiai Rusijai yra realiausias būdas priversti Rusijos vadovą Vladimirą Putiną nutraukti karą, tačiau tam reikia papildomų investicijų į tokiems smūgiams naudojamą ginkluotę.
Kaip skelbta anksčiau, per liepos 28 d. už uždarų durų Baltuosiuose rūmuose vykusias derybas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė D. Trumpo leisti Ukrainai naudoti „Starlink“ sistemą Rusijos teritorijoje smūgiams balistinių raketų paleidimo įrenginiams. Tačiau, šaltinių teigimu, tuomet D. Trumpas aiškaus atsakymo nedavė.