FTB paskelbė vyro, įtariamo Charlie Kirko nužudymu, nuotraukas

FTB nuotraukas, kuriose matyti beisbolo kepuraitę, tamsius akinius ir laisvalaikio drabužius dėvintis vyras, paskelbė socialiniame tinkle „X“.
FTB taip pat kreipėsi į visuomenę, prašydama padėti atpažinti vyrą, kuris, jos teigimu, yra susijęs su mirtinu incidentu.
Anksčiau ketvirtadienį tyrėjai nurodė, kad rado įtariamojo panaudotą ginklą.
„Radome ginklą, kuris, mūsų manymu, buvo panaudotas vakar per šaudymo incidentą. Tai galingas graižtvinis šautuvas“, – spaudos konferencijoje sakė FTB agentas Robertas Bohlsas (Robertas Bolsas).
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sąjungininkas ir įtakingas konservatyvių pažiūrų politikas Ch. Kirkas buvo nušautas Jutos slėnio universitete per vieną renginį.
