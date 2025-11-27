„Tęsiamas terorizmo tyrimas“, – spaudos konferencijoje, praėjus dienai po šaudynių, per kurias su Nacionalinės gvardijos nariai buvo sunkiai sužeisti ir kurios sukrėtė Ameriką, švenčiančią Padėkos dieną, sakė K. Patelis.
FTB vadovas: šaudymas Vašingtone tiriamas kaip teroro aktas
2025-11-27 16:58
Jungtinės Valstijos incidentą, kai netoli Baltųjų rūmų buvo pašauti du Nacionalinės gvardijos nariai, tiria kaip teroro aktą, ketvirtadienį pareiškė FTB direktorius Kashas Patelis.
FTB vadovas: šaudymas Vašingtone tiriamas kaip teroro aktas / Scanpix nuotr.
