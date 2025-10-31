 FTB vadovas: užkirstas kelias galimam teroristiniam išpuoliui

2025-10-31 20:15
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

JAV Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis penktadienį paskelbė, kad jo vadovaujama agentūra užkirto kelią „galimam teroristiniam išpuoliui“, kuris Helovino savaitgalį buvo planuojamas šiaurinėje Mičigano valstijoje.

„Šįryt FTB užkirto kelią galimam teroristiniam išpuoliui ir sulaikė kelis asmenis Mičigane, kurie, kaip įtariama, Helovino savaitgalį planavo smurtinę ataką“, – tinkle „X“ pareiškė K. Patelis.

„Dėl greitų veiksmų ir glaudaus bendradarbiavimo su mūsų vietos partneriais galimas teroro aktas buvo sustabdytas dar prieš jam įvykstant“, – tvirtino K. Patelis.

„Šio FTB budrumas padėjo užkirsti kelią galimai tragiškai atakai, o dėl jų atsidavimo Mičiganas saugiai ir linksmai švęs Heloviną“, – pridūrė jis.

FTB direktorius nurodė, kad vėliau bus paskelbta daugiau detalių apie įtariamą sąmokslą.

Į vakarus nuo Detroito esančio Dirborno miesto policijos departamentas socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad FTB penktadienio rytą ten atliko operacijas.

„Norime patikinti savo gyventojus, kad grėsmės bendruomenei šiuo metu nėra“, – teigė Dirborno policijos departamentas.

FTB agentai penktadienio rytą buvo pastebėti atliekantys kratas namuose Dirborno rajone.

