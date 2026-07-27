Gaisrai Europoje: naujausi įvykiai

Gaisras Prancūzijoje stabilus
Gaisras Prancūzijos pietvakariniame Žirondos regione per naktį buvo stabilus, pranešė vietos institucijos.
„Šiuo etapu situacija per naktį išliko iš esmės stabili, be jokių didesnių pokyčių“, – žiniasklaidai skirtame pranešime rašė vietos prefektūra.
Uždraustos atostogų stovyklos
Žirondos valdžia anksti pirmadienį pranešė, kad draudžia atostogų stovyklas, įskaitant skautų išvykas su nakvyne ir atostogų stovyklas žmonėms su negalia.
Išdegė 115 tūkst. hektarų
Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkst. hektarų: „kur kas daugiau nei bet kada anksčiau“, sekmadienį sakė vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas.
Prancūzija šiuo metu kasdien kovoja su 30–40 miškų gaisrų, televizijai „France 2“ sakė L. Nunezas. Sąlygos išliko labai nepalankios pagrindiniuose frontuose, įskaitant pietvakarinius Žirondos ir Landų regionus bei Varo regioną prie Viduržemio jūros.
Į Žirondą iš viso nusiųsta 2,5 tūkst. ugniagesių, įskaitant Šveicarijos ugniagesių komandą, 1,5 tūkst. kariškių ir apie 1,2 tūkst. policininkų, anksčiau sakė L. Nunezas.
E. Macronas šaukia posėdį dėl krizės
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienio rytą pirmininkaus dėl krizės sušauktam ministrų kabineto posėdžiui. Jame bus aptariami miškų gaisrai, siaubiantys kelis Prancūzijos pietvakarių rajonus, pranešė jo biuras.
Ugnies debesis
Milžiniškas miškų gaisras, siaubiantis Prancūzijos pietvakarius, sukūrė pavojingą „pirokumulonimbusą“ – šalyje dar neregėtą reiškinį, naujienų agentūrai AFP sakė Prancūzijos nacionalinės ugniagesių federacijos (FNSPF) atstovas.
Tokie „ugnies debesys“, dar vadinami „cumulonimbus flammagenitus“, gali atsirasti ugnikalnių išsiveržimų metu arba, kaip šiuo atveju, kai miško gaisras įkaitina orą prie žemės, priversdamas jį greitai kilti. Kylantis oras atvėsta ir tampa „ugnies debesimi“: turbulentiška mase, galinčia sukurti savo vėjus, dar labiau pakurstančius gaisrą.
Greito grįžimo nebus
220 tūkst. žmonių, evakuotų nuo didžiulio miškų gaisro Žirondos regione, negalės grįžti namo, „kol gaisras nebus suvaldytas“, sekmadienį sakė vietos prefektė.
„Raginu turistus neatvykti, nekeliauti į Žirondą“, – sakė Sophie Brocas.
Paveiktuose miestuose pirmadienį nebus įprastos darbo dienos, nes antradienį dėl laukiamo temperatūros kilimo situacija gali pablogėti, pridūrė ji.
Evakuacija jūra Italijoje
Daugiau nei 400 žmonių Italijoje sekmadienį buvo evakuoti jūra, kai miškų gaisras apėmė dalį pietinės Adrijos jūros pakrantės. Tikimasi išgelbėti dar kelis šimtus žmonių, pranešė pakrančių apsaugos tarnyba.
Didžiausias Ispanijos gaisras
Miškų gaisrai, siaubiantys vietoves aplink Ispanijos sostinę Madridą, apima ir didžiausią miškų gaisrą naujausioje šalies istorijoje, žurnalistams sakė ekologinės pereigos ministrė Sara Aagesen.
Gaisrai paveikė 77 tūkst. hektarų Madrido, Avilos ir Toledo regionuose, o didžiausias išdegęs plotas yra aplink Avilą, sakė ji.
Neapskaičiuojama žala
Ispanijos karalius Felipė VI, lankydamasis evakuotųjų prieglaudoje, sakė, kad miškų gaisrai, siaubiantys kaimo vietoves aplink Madridą ir kitur, padarė neapskaičiuojamą žalą šalies gamtos paveldui.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas, lankydamasis gaisro zonoje į vakarus nuo sostinės, perspėjo, kad „laukia sunkios valandos“, net jei yra teigiamų požymių, jog gaisras bus suvaldytas. Pirmadienį jis ketina apsilankyti nukentėjusiose vietovėse Valensijoje.
Ispanija pradės grąžinti evakuotus asmenis
Ispanijos institucijos pranešė, kad pirmadienį planuoja leisti grįžti daliai žmonių, evakuotų dėl miškų gaisrų netoli Madrido. Tai rodo pažangą kovojant su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje.
Madrido regiono vyriausybės atstovas Francisco Martinas Aguirre sekmadienio vakarą žurnalistams sakė, kad institucijos planuoja vėl atidaryti stovyklavietę, iš kurios buvo evakuota 4,5 tūkst. žmonių, ir leisti pagyvenusiems žmonėms grįžti namo kitoje vietovėje.
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