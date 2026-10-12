Gaisras nuniokojo seniausią Paryžiaus maisto turgų

Marė rajone esantis dengtas turgus „Marché Couvert des Enfants Rouges“ veikė nuo 1615 metų. Jo pavadinimas kilo iš raudonų drabužių, kuriuos iki 1772 m. vilkėjo netoli turgaus buvusios ligoninės našlaičiai.
Šiais metais žurnalas „Food & Wine“ skyrė jam penktąją vietą tarp geriausių pasaulyje gatvės maisto vietų, po panašių vietų Londone, Bankoke, Prancūzijos Liono mieste ir Meksike.
Per naktį iš sekmadienio į pirmadienį turgus buvo visiškai sunaikintas, ankstų rytą įvykio vietoje žurnalistams sakė Paryžiaus ugniagesių brigados pulkininkas leitenantas Pierre'as de Bouvier.
„Iš dengto turgaus nieko neliko“, – sakė jis ir pridūrė, kad jo viduje iš dalies sugriuvo metalinė konstrukcija.
Paryžiaus centrinio rajono meras Arielis Weilis sakė, kad gaisras suvaldytas ir toliau nebeplis. Pasak jo, blogiausio pavyko išvengti, nė vienas gretimas pastatas nenukentėjo.
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