Garsiame paplūdimyje – šaudynės: yra žuvusiųjų

Naujojo Pietų Velso policijos komisaras Malas Lanyonas (Malas Lanionas) paskelbė, kad tai teroristinis incidentas, o valstijos premjeras teigė, kad 21.36 val. vietos (3.36 val. Lietuvos) laiku įvykusios šaudynės buvo nukreiptos prieš Sidnėjaus žydų bendruomenę.
„Šis išpuolis buvo nukreiptas prieš Sidnėjaus žydų bendruomenę pirmąją Chanukos dieną“, – žiniasklaidos konferencijoje sakė premjeras Chrisas Minnsas (Krisas Minsas).
Sekmadienio popietę paplūdimyje buvo suplanuotas kasmetinis „Chanukah by the Sea“ („Chanuka prie jūros“) renginys, skirtas žydų šventei Chanukai paminėti.
Be žuvusiųjų, viename didžiausių turistų traukos centrų didžiausiame Australijos mieste į įvairias ligonines buvo skubiai nugabenta 11 sužeistųjų, pranešė Naujojo Pietų Velso policija.
Vienas iš įtariamų šaulių buvo nušautas, o antrojo būklė kritinė, pranešė institucijos, kurios dar nepateikė informacijos apie galimą smurto motyvą.
M. Lanyonas teigė, kad su nužudytu įtariamuoju siejamame automobilyje buvo rastas „savadarbis sprogstamasis įtaisas“.
Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas (Isaakas Hercogas) pasmerkė šaudynes ir paragino Australijos institucijas sustiprinti kovą su antisemitizmu.
„Kaip tik šiomis akimirkomis mūsų seseris ir brolius Sidnėjuje, Australijoje, užpuolė bjaurūs teroristai, įvykdę labai žiaurų išpuolį prieš žydus“, – sakė I. Herzogas Jeruzalėje vykusiame renginyje, kuriame paragino Australiją „kovoti su milžiniška antisemitizmo banga, užplūdusia Australijos visuomenę“.
Vienas britų turistas teigė naujienų agentūrai AFP, kad paplūdimyje prasidėjus šaudymui, jis matė „du juodai apsirengusius šaulius“.
„Vyko šaudymas, du juodai apsirengę šauliai su pusiau automatiniais šautuvais“, – iš Sidnėjuje esančios turistų pamėgtos vietos sakė Timothy Brant-Colesas (Timotis Brant-Koulzas), kalbėjęs apie daug pašautųjų.
Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese'is (Entonis Albanizis) šaudynes pavadino „šokiruojančiomis ir sukrečiančiomis“.
„Mintimis esu su kiekvienu nukentėjusiu žmogumi, – sakoma A. Albanese'io pareiškime, kuriuo pasidalijo jo biuras.
(be temos)