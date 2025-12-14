 Užfiksuotas didvyriškas poelgis: vyras iš įtariamo šaulio atėmė ginklą

2025-12-14 16:32 klaipeda.diena.lt inf.

Du įtariami šauliai surengė išpuolį garsiajame Sidnėjaus Bondajaus paplūdimyje. Australijos policija pareiškė, kad mažiausiai 11 gyvybių pareikalavusios šaudynės yra „teroristinis incidentas“. Viešojoje erdvėje masiškai plinta vaizdo įrašas, kuriame, kaip manoma, civilis nuginklavo vieną iš įtariamųjų. 

Primename, kad sekmadienio popietę paplūdimyje buvo suplanuotas kasmetinis „Chanukah by the Sea“ („Chanuka prie jūros“) renginys, skirtas žydų šventei Chanukai paminėti.

Kaip matyti vaizdo įraše, baltus marškinėlius vilkintis vyras iš pradžių slepiasi už automobilių, tada pasileidžia link įtariamo šaulio. 

Jis atsiduria už vyro su ginklu nugaros. Neilgai trukus pasigirsta šūvis. Baltais marškinėliais vilkintis vyras griebia įtariamąjį už nugaros ir po grumtynių atima šautuvą.

Įtariamasis šaulys parkrinta ir tada pradeda trauktis.

Įtariamajam leidžiama pasitraukti iš įvykio vietos.

Policijos duomenimis, per išpuolį žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar keliasdešimt sužeisti – tarp jų ir du policininkai. Nušautas ir vienas įtariamas užpuolikas. Teigiama, kad dar vienas galimas užpuolikas sužeistas, jo būklė kritiška.

Prie paplūdimyje augančio medžio gulėjo ginklas, panašus į pompinį šautuvą.

Vienas turistas AFP teigė, kad jis matė du juodai apsirengusius šaulius.

 

 

 

 

 

