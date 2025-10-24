Gaza: palaidota po 61 mln. tonų griuvėsių

Trapios „Hamas“ ir Izraelio paliaubos, kurios, JAV prezidentui Donaldui Trumpui spaudžiant, įsigaliojo spalio 10 d., atveria kelią atstatyti karo nuniokotą teritoriją.
Tuo tikslu šį milžinišką griuvėsių kiekį reikės sutvarkyti.
170 dangoraižių „Empire State Building“
Iki 2025 m. liepos 8 d. Izraelio kariuomenė tankiai apgyvendintoje teritorijoje buvo apgadinusi arba sugriovusi beveik 193 tūkst. pastatų, t. y. apie 78 proc. iki konflikto pradžios 2023 m. spalio 7 d. ruože buvusių statinių, rodo Jungtinių Tautų programos UNOSAT palydovinių duomenų analizė.
Įvertinusi rugsėjo 22-23 d. darytas Gazos miesto nuotraukas, ši JT agentūra apskaičiavo, kad apgadinta arba sugriauta buvo dar daugiau – net 83 proc. pastatų.
61,5 mln. tonų griuvėsių – tai beveik 170 kartų daugiau nei sveria Niujorke stovintis dangoraižis „Empire State Building“. Tokio kiekio pakanka, kad kiekvieną nedidelės Gazos teritorijos kvadratinį metrą padengtų daugiau nei 169 kilogramai nuolaužų.
JT aplinkos programos (JTAP) duomenimis, beveik du trečdaliai nuolaužų susidarė per pirmuosius penkis karo mėnesius.
Be to, pastatai buvo sparčiai griaunami ir per kelis mėnesius iki dabartinių paliaubų.
2025 m. balandžio-liepos mėnesius ruože – daugiausia pietinėje teritorijos dalyje tarp Rafacho ir Chan Juniso – susidarė aštuoni milijonai tonų nuolaužų.
Toksinės atliekos
Rugpjūtį mėn. paskelbtoje preliminarioje JTAP analizėje įspėjama, kad nuolaužos kelia rimtą pavojų gyventojų sveikatai.
JT agentūra teigia, kad mažiausiai 4,9 mln. tonų senų pastatų nuolaužų gali būti užterštos asbestu, ypač netoli pabėgėlių stovyklų, pavyzdžiui, Džabalijoje, esančioje šiaurinėje, Nuseirate ir el Mahazyje – centrinėje ir Rafache bei Chan Junise – pietinėje ruožo dalyje.
JTAP taip pat praneša, kad mažiausiai 2,9 mln. tonų nuolaužų gali būti užterštos pavojingomis atliekomis iš žinomų pramoninių objektų.
Atsakydama į precedento neturintį „Hamas“ Izraelio teritorijoje 2023 m. spalio 7 d. įvykdytą išpuolį, per kurį, oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, Izraelyje žuvo daugiau nei 1,2 tūkst. žmonių, daugiausia civilių, Izraelio kariuomenė pradėjo nepaliaujamai bombarduoti Gazos Ruožą.
„Hamas“ valdomos vyriausybės Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos JT laiko patikimais, Izraelio atsakomosios kampanijos metu Gazos Ruože žuvo mažiausiai 68,2 tūkst. žmonių, daugiausia civilių.
