2025-08-29 14:10
Marius Jakštas (ELTA)

Penktadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad per operaciją Gazos Ruože buvo rasti ir į šalį pargabenti dviejų įkaitų palaikai.

Gazoje rasti dviejų įkaitų palaikai
Gazoje rasti dviejų įkaitų palaikai / Scanpix nuotr.

„Per IDF (Izraelio kariuomenės – ELTA) operaciją Gazos Ruože buvo rasti Ilano Weisso ir kito žuvusio įkaito, kurio vardas dar nėra paskelbtas, palaikai“, – teigiama kariuomenės pranešime.

I. Weissas buvo izraelietis, nužudytas 2023 m. spalio 7 d. per „Hamas“ žudynes pietų Izraelyje, pranešė premjeras Benjaminas Netanyahu savo biuro pareiškime.

Apie antrosios aukos tapatybę jokios informacijos kol kas nebuvo pateikta. Šiuo metu vyksta palaikų identifikavimo procesas.

Ilgą laiką tęsiantis karui Gazoje, Palestinos kovotojų laikomų įkaitų, gyvų ar mirusių, grąžinimas buvo pagrindinis Izraelio ir protestuotojų reikalavimas.

Šiame straipsnyje:
Gaza
Izraelis
Įkaitai

kremliaus autai
Niekam čia neįdomu. Ukrainoje rasta 30 užmuštų civilių.
0
0
Visi komentarai (1)

