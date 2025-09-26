„Microsoft“ apribojo paslaugų teikimą Izraeliui

Toks sprendimas buvo priimtas po to, kai „Microsoft“ daugiau nei du mėnesius tyrė leidinyje „The Guardian“ pasirodžiusį pranešimą apie tai, kad Izraelio gynybos pajėgos naudojo debesijos paslaugą „Azure“ „telefoninių pokalbių duomenų, gautų vykdant plataus masto arba masinį civilių Gazos Ruožo ir Vakarų Kranto gyventojų stebėjimą, rinkmenoms saugoti“.
„Radome įrodymų, patvirtinančių kai kurias „The Guardian“ pranešimo dalis“, – internete paskelbtame pranešime darbuotojams teigė kompanijos „Microsoft“ vadovas Bradas Smithas.
„Mes neteikiame technologijų, kurios palengvintų masinį civilių stebėjimą.“
Pasak B. Smitho, „Microsoft“ kartu su Izraelio gynybos ministerija peržiūrėjo šį sprendimą ir veiksmus, kurių ši technologijų įmonė imasi, kad užtikrintų reikalavimų vykdymą.
„Tai neturi įtakos svarbiam darbui, kurį „Microsoft“ tęsia, siekdama užtikrinti Izraelio ir kitų Artimųjų Rytų šalių kibernetinį saugumą“, – paaiškino B. Smithas.
