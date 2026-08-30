 Gazos medikai: per Izraelio oro ataką žuvo trimetis berniukas

Gazos medikai: per Izraelio oro ataką žuvo trimetis berniukas

2026-08-30 16:45
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (ELTA)

Per Izraelio oro ataką centrinėje Gazos Ruožo dalyje žuvo du palestiniečiai, tarp kurių buvo trimetis berniukas, remdamasi sveikatos apsaugos pareigūnais pranešė „Reuters“.

<span>Gazos medikai: per Izraelio oro ataką žuvo trimetis berniukas</span>
Gazos medikai: per Izraelio oro ataką žuvo trimetis berniukas / EPOS/ELTOS nuotr.

Skelbiama, kad Izraelio pajėgos smūgiavo šalia kepyklos Deir Al Baloje. Sužeisti dar keli žmonės, teigė medikai.

Izraelio kariuomenė pareiškė, kad per ataką žuvęs palestinietis Hussamas Nusairas buvo grupuotės „Hamas“ narys.

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Gazos ruožas
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